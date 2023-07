"Me tienen toda loca", reacción de Niurka ante nominación de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- Desde que se anunció que Emilio Osorio está nominado por primera vez en "La casa de los famosos México" el teléfono de su mamá Niurka Marcos no ha dejado de sonar, pues ella señaló que muchas personas han estado contaminándola para hablar sobre el tema.

Durante la más reciente gala, el conductor Diego de Erice dijo que ni Niurka iba a poder evitar salvar al joven cantante de esta nominación por lo que rápidamente la vedete respondió y pidió que no se hiciera trampa, que respetaran el voto del público.

"Ya me escribieron de todos lados para avisarme: 'mamá Niu, ve lo que dijo Diego, ni Niurka lo va a poder salvar', si ustedes no meten las manos tal vez sí Diego, eh ¿verdad? Espero que no metan ustedes las manos y que dejen al público jugar ¿para qué me buscan la lengua?

"Mierda, empezó la adrenalina, no mames, me tienen toda loca, la gente hablándome, estoy muy emocionada a darle duro mi gente con fuerza y con huevo", expresó la cubana.

Enseguida Niurka dijo que Bárbara Torres mintió durante el reality, pues considera que traicionó a su hijo Emilio al otorgarle dos puntos en el confesionario, lo cual provocó que él estuviera sentenciado.

"Yo defendiéndola, cómo traiciona la gente, mierda y Emilio bien inteligente, ese niño tiene una intuición, igual que su madre, Bárbara está cagada, no quiere que se enteren que ella le dio (puntos), no quiero estar en su lugar, este juego es espectacular".

La actriz que participó en "La fea más bella" comentó que el Apio ha destrozado a Torres a sus espaldas y aún así hizo un acuerdo con ella para no nominarse "ironías del destino, es una puta telenovela ".

También le pareció tierna la manera en que reaccionó Juan Osorio al enterarse de la nominación de Emilio, pues hasta lloró por esta noticia, además le agradeció al team de Bárbara por expresar en un mensaje que votarían por el hijo de Niurka

"Qué ternura su papá, bien sensible por su niño, me estoy enterando de todo el chisme, a votar por el bebé para que siga en la casa y nos siga divirtiendo, échenle huevos, estoy con la adrenalina a full".