Megadeth sorprende al anunciar su separación y nuevo álbum

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 14 (EL UNIVERSAL).- Megadeth, una de las agrupaciones más famosas de la escena del thrash metal, anunció su retiro definitivo de los escenarios y de la música. Sorpresivamente, dieron la noticia a través de un video en redes sociales.

El clip, publicado bajo el título "BREAKING NEWS!", fue realizado con IA y ha generado diversas críticas. Sin embargo, los fans quedaron sorprendidos ante el repentino fin y la separación.

En internet circulaban rumores sobre el fin de la banda, relacionados con los constantes cambios de formación a lo largo de más de 40 años de trayectoria.

No obstante, el video oficial no aclaró los motivos que llevaron a Megadeth a poner fin a su proyecto musical. Únicamente confirmaron que lanzarán un álbum y realizarán una gira para despedirse de sus fans.

"40 años de metal, forjados en acero, terminando en fuego. Encuéntrame en las líneas del frente", dijeron en el video de "Megadeth".

Hasta el momento, no han emitido un comunicado en el que expliquen las razones de su separación; sin embargo, agradecieron a sus seguidores mediante el anuncio de un nuevo álbum y una gira final.

Dave Mustaine, James LoMenzo, Teemu Mäntysaari y Dirk Verbeuren, integrantes de "Megadeth", señalaron que el álbum saldrá en 2026, mientras que el primer sencillo se estrenará en otoño de 2025.

El lanzamiento del disco buscará coincidir con el inicio de su tour mundial el próximo año. Los intérpretes de "Symphony of Destruction" han ganado múltiples premios a lo largo de sus cuatro décadas de carrera.

La agrupación ha recibido certificaciones de oro y platino por parte de la RIAA, incluyendo discos de platino para álbumes como Countdown to Extinction y Peace Sells... But Who's Buying?.

Uno de sus mayores logros es haber vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo. Formada en 1983, la banda ha dejado una huella significativa en la escena del heavy metal.

Aunque la noticia entristeció a los fans, algunos criticaron el uso de IA en el video.

"Es triste que cuando una banda se retira, los únicos comentarios que veo son sobre la maldita IA. ¡Gracias por tu carrera y por toda la música que has creado, Dave! Mi músico y mi banda favoritos para siempre", comentó un fan.

"Vamos, podrían haber contratado fácilmente a animadores de verdad para esto", opinó otro.

Al igual que en 2024, es posible que "Megadeth" incluya a México en su gira de despedida, interpretando clásicos como "À tout le monde", "Holy Wars... The Punishment Due", "Peace Sells" y nuevos temas para fans más fieles.