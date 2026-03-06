Melania Trump protagoniza documental que llega a streaming

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- El

de la primera dama de Estados Unidos,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, que muestra entre bambalinas los días previos a la segunda investidura de su esposo, el presidente estadounidense, Donald Trump, se estrenará el próximo lunes 9 de marzo en la plataforma, tras su paso por las salas de cine.La película, titulada "", debutó el pasado 30 de enero en cines, recaudandode dólares en su primer fin de semana, superando las expectativas y convirtiéndose en elpara unen la última década.Desde entonces, el interés por la cinta fue decayendo, hasta concluir su recorrido por los cines con unadede dólares, según" narra losa lade Trump como presidente, el 20 de enero de 2025, y fue dirigida por, siendo la primera película que dirige desde que en 2017 fue acusado por varias mujeres de conducta sexual inapropiada, algo que él niega.pagóde dólares por los derechos dely lanzó unamillonaria e inédita para una cinta de este tipo, lo que se interpretó como un intento del fundador de Amazon, Jeff Bezos, de fortalecer la relación con laLa compañía asegura que pagó ely que adquirió la película porque "a losles va a encantar".