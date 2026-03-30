Meryl Streep y Anne Hathaway causan revuelo en CDMX

La presencia de

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en laestá causando conmoción entre sus fans que, desde muy temprano se dieron cita en las inmediaciones de la calle de Londres, en Coyoacán, para ver a las actrices que se encuentra de visita en la CDMX, a propósito del estreno de lade "The devil wears Prada" ("El diablo viste a la moda").Han pasadodesde que se estrenó la película de, el cineasta que, regresa con el elenco original para narrar qué fue de la vida de sus protagonistas; Andy Sachs, Miranda Priestly y Emily Charlton, así como qué fue del destino de "Runway", la revista que unió sus caminos.Por ello,-que da vida a Miranda- y-Andy- viajaron a la capital, lo que generó grandes expectativas de sus fans, que aguardaban afuera de las instalaciones del, en búsqueda de capturar alguna fotografías de las actrices y, con suerte, obtener un autógrafo o interacción con las mismas.La primera en descender de un vehículo fue, quien llevaba puesto un largo vestigo rojo, de caída, el cual, se entrelazaba con un moño en el cuello; usaba además el cabello recodigo en una cola y, firmó algunas de las fotografías que sus fans cargaban entre sus manos y agitó una de sus palmas para saludar aquellos seguidores que se encontraban lejos de ella., que-también con-, hizo lo propio.Las actrices fueron entrevistadas por, quien puntualizó en lasque han pasado, desde la primera vez que se encontraron en el rodaje de "El diablo se viste a la moda" que, volverá a los cines, con una, el