Meryl Streep y Stephen Colbert reviven escena de El diablo viste a la moda

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Uno de los estrenos más esperados de la temporada es la secuela "

", que tras

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volverá a la pantalla grande para salvar una vez más el futuro de la alta costura y el mundo editorial.Con el furor de la promoción mundial del filme protagonizado por Anne Hathaway y, el comedianterecreó una importante escena de la película en compañía de la actriz de 76 años y el épico video se volvió viral.Con la desafiante mirada deque continúa siendo una poderosa referencia entre los amantes de la moda, la escena donde "" observa de arriba para abajo el atuendo de su asistente personal "", después de criticar el suéter que llevaba puesto con medias y mocasines mientras dice: "And Emily... that's all", fue recreada con un toque de humor.En esta ocasión, se ve a la actriz sentada portando, mientras el comediante viste un traje estilo cowboy con un par derojos y pronuncia la misma frase mientras lo observa con desdén.? For spring? Groundbreaking", escribió Colbert haciendo referencia a otro diálogo de la cinta y desatando la euforia de los fans.