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Meryl Streep y Stephen Colbert reviven escena de El diablo viste a la moda

El video muestra a Streep y Colbert en una escena que destaca la influencia de Miranda Priestly en la moda.

Por El Universal

Abril 02, 2026 05:13 p.m.
A
Meryl Streep y Stephen Colbert reviven escena de El diablo viste a la moda

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Uno de los estrenos más esperados de la temporada es la secuela "

El diablo viste a la moda 2
", que tras 20 años

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volverá a la pantalla grande para salvar una vez más el futuro de la alta costura y el mundo editorial.
Con el furor de la promoción mundial del filme protagonizado por Anne Hathaway y Meryl Streep, el comediante Stephen Colbert recreó una importante escena de la película en compañía de la actriz de 76 años y el épico video se volvió viral.
Con la desafiante mirada de Meryl Streep que continúa siendo una poderosa referencia entre los amantes de la moda, la escena donde "Miranda Priestly" observa de arriba para abajo el atuendo de su asistente personal "Andy Sachs", después de criticar el suéter que llevaba puesto con medias y mocasines mientras dice: "And Emily... that's all", fue recreada con un toque de humor.
En esta ocasión, se ve a la actriz sentada portando gafas de sol, mientras el comediante viste un traje estilo cowboy con un par de crocs rojos y pronuncia la misma frase mientras lo observa con desdén.
"Crocs? For spring? Groundbreaking", escribió Colbert haciendo referencia a otro diálogo de la cinta y desatando la euforia de los fans.

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