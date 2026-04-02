Trump debilita a la OTAN con sus críticas, dice Emmanuel Macron

SEÚL, Corea del Sur, abril 2 (ANSA/EL UNIVERSAL).-

el jueves a las

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a Irán y sus amenazas contra la, lamentando que el presidente estadounidense diga "lo contrario cada día" de lo que expresó el anterior, y calificando sussobre la pareja presidencial francesa de "inapropiados"., y es una locura. Todos, calma, un; ¬esto no es un espectáculo!", dijo el presidente francés a los periodistas al margen de una visita a Seúl.se refirió así a los numerososde su homólogo estadounidense, quien en los últimos días ha atacado especialmente a Francia.afirmó el miércoles que Brigitte"trata muy mal a su marido", que "aún se está recuperando del puñetazo que recibió en la mandíbula".Esta fue una aparente referencia a unenque muestra a la esposa delevantando ambas manos hacia su rostro en lo que parecía ser unEstos"no son ni elegantes ni apropiados", declaró el presidente francés en el primer día de una visita de Estado a Corea del Sur. "No merecen respuesta", añadió.De igual modo, al ser cuestionado sobre las reiteradas amenazas dedecriticó su. "Sia diario sobre su compromiso" con la Alianza Atlántica, "la", afirmó."Es unaque lasestán asumiendo hoy alque haremos esto, que no haremos aquello, o cualquier otra cosa", continuó."Debemos ser: tanto con respecto a lacomo al, "debemos ser, y cuando queremos serlo, no nos contradecimos a diario", reiteróEl presidente estadounidense instó a Francia y a otros países apara reabrir elen el Golfo, que ha sido efectivamente cerrado por la respuesta de Irán a la ofensiva estadounidense-israelí.Pero unade este tipo para "liberar" el estrecho estratégico por la fuerza sería "",el presidente francés. "Nunca ha sido una opción que hayamos considerado, y creemos que es irrealista", afirmó, porque "duraría una eternidad" e implicaría "numerosos riesgos".reiteró suy a uncon Irán, haciendo hincapié en que "no es unaselectiva, ni siquiera durante unas pocas semanas, la que resolverá el"."Si no existe un marco dey técnica, lade nuevo en unos meses o años. Solo mediante una negociación profunda, un acuerdo, podremos garantizar un seguimiento ay la estabilidad para todos", concluyó.