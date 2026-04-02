Trump debilita a la OTAN con sus críticas, dice Emmanuel Macron
Macron rechaza los comentarios inapropiados de Trump sobre su familia y cuestiona la estrategia estadounidense.
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SEÚL, Corea del Sur, abril 2 (ANSA/EL UNIVERSAL).-Emmanuel Macronrespondió el jueves a las
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críticas de Donald Trump a Irán y sus amenazas contra la OTAN, lamentando que el presidente estadounidense diga "lo contrario cada día" de lo que expresó el anterior, y calificando sus comentarios sobre la pareja presidencial francesa de "inapropiados".
"Se habla demasiado, y es una locura. Todos necesitamos estabilidad, calma, un retorno a la paz; ¬esto no es un espectáculo!", dijo el presidente francés a los periodistas al margen de una visita a Seúl.
Macron se refirió así a los numerosos ataques y contradicciones de su homólogo estadounidense, quien en los últimos días ha atacado especialmente a Francia. Trump afirmó el miércoles que Brigitte Macron "trata muy mal a su marido", que "aún se está recuperando del puñetazo que recibió en la mandíbula".
Esta fue una aparente referencia a un video de mayo de 2025 en Vietnam que muestra a la esposa de Emmanuel Macron levantando ambas manos hacia su rostro en lo que parecía ser un golpe leve.
Estos comentarios "no son ni elegantes ni apropiados", declaró el presidente francés en el primer día de una visita de Estado a Corea del Sur. "No merecen respuesta", añadió.
De igual modo, al ser cuestionado sobre las reiteradas amenazas de Donald Trump de retirarse de la OTAN, Emmanuel Macron criticó su estrategia de comunicación. "Si generamos dudas a diario sobre su compromiso" con la Alianza Atlántica, "la vaciamos de su esencia", afirmó.
"Es una responsabilidad que las autoridades estadounidenses están asumiendo hoy al decir cada mañana que haremos esto, que no haremos aquello, o cualquier otra cosa", continuó.
"Debemos ser serios: tanto con respecto a la OTAN como al conflicto en Medio Oriente, "debemos ser serios, y cuando queremos serlo, no nos contradecimos a diario", reiteró Emmanuel Macron.
El presidente estadounidense instó a Francia y a otros países a intervenir militarmente para reabrir el estrecho de Ormuz en el Golfo, que ha sido efectivamente cerrado por la respuesta de Irán a la ofensiva estadounidense-israelí.
Pero una operación militar de este tipo para "liberar" el estrecho estratégico por la fuerza sería "poco realista", respondió el presidente francés. "Nunca ha sido una opción que hayamos considerado, y creemos que es irrealista", afirmó, porque "duraría una eternidad" e implicaría "numerosos riesgos".
Macron reiteró su llamamiento a la negociación y a un alto el fuego con Irán, haciendo hincapié en que "no es una acción militar selectiva, ni siquiera durante unas pocas semanas, la que resolverá el problema nuclear iraní a largo plazo".
"Si no existe un marco de negociación diplomática y técnica, la situación podría deteriorarse de nuevo en unos meses o años. Solo mediante una negociación profunda, un acuerdo, podremos garantizar un seguimiento a largo plazo y preservar la paz y la estabilidad para todos", concluyó.
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