La historia de amor entre Mía Rubín y Tarik Othon

Mía Rubín está muy enamorada de su novio, el torero Tarik Othon, quien está festejando su cumpleaños, y la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín lo celebró dedicándole una romántica y emotiva felicitación en redes sociales, la cual acompañó con una serie de fotos de algunos de sus momentos más especiales.

La pareja destapó su romance en 2023, y cuando celebraron su primer aniversario, Tarik sorprendió a Mía con un regalo significativo: un caballo llamado Aquiles, que refleja su pasión por la equitación y su deseo de hacerla feliz.

La relación ha sido tan hermosa, según declaraciones de los involucrados, que circuló la versión de que entre ellos ya había un compromiso de matrimonio, además de que Mía, quien también se dedica a la música, fue vista con un anillo.

La hija mayor de Erik Rubín, de 19 años, aclaró que no hay tal compromiso de matrimonio, aunque en su reciente publicación dedicada a Tarik deja al descubierto lo enamorada que está de él y lo dispuesta que está al compromiso y a compartir esta vida y otras, si las hubiera, con él.

Mía Rubín dedica romántico mensaje a su novio Tarik Othon

Mía Rubín soñaba desde niña con encontrar el amor verdadero, aunque por algún tiempo pensó en que la idea romántica que tenía era poco realista por los tiempos actuales y el poco compromiso que suele existir en las relaciones de pareja; sin embargo, todo cambió cuando conoció a Tarik.

"Desde pequeña siempre soñé con encontrar el amor verdadero. Me encantaba jugar a ser una princesa, y que un apuesto príncipe se enamoraba de mí y vivíamos felices para siempre. Con el tiempo empecé a creer que un amor así era muy poco realista, y más en estos tiempos donde muchos ya no creen en el verdadero compromiso, hasta que llegaste tú...e hiciste realidad todos esos sueños que tuve desde niña", expresó.

La cantante agradeció a su novio por todo lo vivido y lo felicitó por su cumpleaños número 20, dejando en claro que está muy enamorada y disfrutando al máximo, con el visto bueno de sus padres, su noviazgo con Tarik Othon.

"Le agradezco a Dios el poder celebrar tu existencia, y la hermosa oportunidad de poder compartir una vida (o dos si hay más) contigo. Gracias por las nuevas experiencias, las risas, el tiempo de calidad, el apoyo, la dulzura, el compromiso y el amor que me has dado estos dos años de conocerte, pero sobre todo por nunca soltarme, y estar ahí en las buenas y en las malas. Eres un ser humano admirable mi amor, me encanta poder aprender de ti y amarte cada día más. ¡Feliz cumpleaños guapo! Por toda una vida juntos. TE AMO".