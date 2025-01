Conflicto entre Sabine Moussier y Jacqueline Bracamontes en el set de grabación

Los conflictos que se viven en pantalla a veces no se limitan al guion. Sabine Moussier, quien compartió créditos con Jacqueline Bracamontes en "Las tontas no van al cielo", recordó recientemente un enfrentamiento que tuvo con su colega durante el rodaje.

La historia, que se transmitió en 2008, presentaba a Moussier como la villana y a Bracamontes como la protagonista.

Según contó Moussier en el reality "Secreto de Villanas", durante la tercera temporada, en la que participan actrices como Cynthia Klitbo, Gaby Spanic y Laura Zapata, fue desplazada de su camper mientras grababan el melodrama.

"A mí me sacaron de un camper, me dejaron sentada en la banqueta. Yo tenía más carrera artística y más nombre, y era mejor actriz que la protagonista que me mandó a la banqueta", expresó Moussier sobre Bracamontes.

La disputa supuestamente comenzó cuando le informaron a Sabine que no había suficientes campers disponibles, aunque ambas tenían un contrato exclusivo para contar con su propio espacio. "A mí de repente me dicen: ´no hay otro camper´, y yo qué hago, hago mis cosas para acá, me hice hasta la esquinita para que la señora (Jacky Bracamontes) tuviera su lugar ahí. Me sacaron de ahí", explicó.

Moussier asegura que Bracamontes se quedó con el espacio, aunque destacó que su colega se acercó posteriormente para disculparse. Ella aceptó la disculpa y recordó el incidente como una experiencia incómoda.

En una entrevista publicada en 2022, Moussier expresó que, a pesar de las diferencias, le guarda cariño a Jacqueline: "La voy a querer siempre".

Hasta el momento, Jacqueline Bracamontes no se ha pronunciado sobre lo dicho por Sabine.