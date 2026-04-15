Michael Jackson: "Thriller" supera mil millones de vistas en YouTube

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- Puede sonar fácil, pero el video "Thriller", de Michael Jackson, que en realidad es un cortometraje por sus más de 14 minutos de duración, ha sido visto por una de cada ocho personas en el mundo, en los últimos 16 años.

De acuerdo con la cuenta oficial del cantante en YouTube, la producción en su versión original contabiliza más de mil 100 millones de visualizaciones, mientras que la corta (de casi 4 minutos) registra más de 300 millones.

"Thriller", la canción insignia del álbum del mismo nombre editado a finales de 1982 (que ganó, por cierto, ocho premios Grammy en 1984), no deja de seguir siendo un clip de culto y cuyas coreografías han sido replicadas en todo el mundo. México, incluso impuso un récord mundial en 2009 cuando más de 11 mil personas bailaron la canción en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.

¿Pero cómo se logró que un video haya perdurado ya más de cuatro décadas y siga siendo visto como si fuera ayer? Aquí te damos las claves del mismo, a unos días de que seguramente se incremente sus números cuando el próximo día 23 llegue a salas la biopic de Jackson.

1. Michael Jackson quería hacer algo que marcara pauta e hiciera historia. Había visto "Un hombre lobo americano en Londres" y le había encantado el maquillaje, los efectos especiales y la historia digerible. Consiguió el teléfono de John Landis, director del filme y le marcó para ofrecerle dirigir el video de la canción y convertirlo en monstruo. El problema es que Landis estaba en Inglaterra y, por la diferencia horaria, era de madrugada. El realizador, de buen humor, le hizo ver la hora y acordaron verse días después en Los Ángeles.

2. El equipo y la disquera de Michael no querían que "Thriller" tuviera un video como el que "El Rey del Pop" imaginaba. La razón era que ya habían hecho los de "Billie Jean" y "Beat it" y habían sido exitosos. Landis recordó en un video making of del clip, que "Thriller" realmente surgió no de una idea empresarial, sino de algo que llamó "vanidad" de Michael por ser un licántropo.

3. La imagen lobezca de Jackson, así como su conversión a zombi, junto con todos los demás monstruos danzantes, corrieron a cargo del maquillista Rick Baker, quien había hecho lo propio en "Un hombre lobo americano en Londres" y "Aullido". El especialista ya tenía en su foja laboral "Star Wars" y "El imperio contraataca", así como "El monstruo vuelve a nacer".

4. En esa época, un videoclip tradicional costaba unos 30 mil dólares. Pero "Thriller" costó 500 mil, decir, 10 veces más. Para lograr ese presupuesto, ante la negativa de la disquera CBS, Jackson y Landis realizaron un videode making of que luego fueron a ofrecer, junto con el videoclip, a varias empresas. Showtime pagó para tenerlo por dos semanas antes del estreno de la producción (en diciembre de 1983) y MTV para reproducirlo las veces que quisiera después de esa fecha.

5. El rodaje se realizó a lo largo de cinco días en un barrio de Los Ángeles (con presencia policiaca, por ser zona de pandillas) y el panteón se construyó en una planta de empaques de carne cruda. Landis ha señalado que cientos de fans de Michael atestiguaron la filmación a buena distancia.

6. En 2009 la Biblioteca del Congreso de EU lo sumó a su archivo, convirtiéndose en el primer videoclip en ingresar a él. En 2017 el videoclip restaurado por el propio Landis, así como el detrás de cámaras de 40 minutos de duración, fue proyectado en el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia.