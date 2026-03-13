"Michael", la película sobre el Rey del Pop, estrenará disco

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- La próxima

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contará con unque acompañará su estreno, y todo apunta a que su selección musical estará a la altura del legado del llamado "Rey del Pop".informó que el filme "Michael" llegará acompañado de un, en el que se reunirán algunos de los temas más emblemáticos de la trayectoria del cantante, desde su etapa conhasta los grandes éxitos que consolidaron su carrera como solista.La cinta retrata latanto dentro como fuera de los, incluyendo sus inicios como vocalista del grupo familiar. En esta producción, el papel dees interpretado por su sobrinoEl álbum, titulado "", incluirá clásicos como "", "" y "I´ll Be There". Su lanzamiento está previsto para el, la misma fecha en que la película llegará a las salas de cine, y estará disponible en, además de que ya puede preordenarse.¿Qué música se escuchará en ladeMichaelSongs from the motion pictureSIDE A· 01.(JACKSON 5)· 02.(JACKSON 5)· 03. WHO'S LOVIN' YOU (JACKSON 5)· 04. MEDLEY: I WANT YOU BACK/ABC/THE LOVE YOU SAVE (SIDE B· 01. BEN (· 02.· 03.SIDE C· 01.· 02.· 03.SIDE D· 01.· 02.· 03.