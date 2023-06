Mickey Santana reaparece en redes tras acusaciones de trata

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- En febrero de este año salió a la luz pública la desaparición de Ana Victoria Ruiz, una joven madre soltera originaria de Guadalajara, jalisco. El caso tomó relevancia después de que su pequeña hija asistiera a uno de los conciertos que la cantante Danna Paola ofreció en esta ciudad y, en medio del escenario, pidiera ayuda para localizarla.

Hace tan solo unas semanas, el nombre de la mujer volvió a atraer la atención, luego de que la familia asegurara que podría tratarse de un caso de trata de personas en el que estaría involucrado el exactor de Televisa Mickey Santana. Y es que, de acuerdo con los padres de "Vico", ella mantenía una relación sentimental con Santana, incluso viajó a la Ciudad de México para comprometerse con él y aunque pudieron comunicarse, a su llegada al aeropuerto perdieron todo rastro de ella.

Incluso, el abogado de la familia explicó, en entrevista para el programa "De primera mano", que ya existía una investigación en curso contra el actor de "Cómplices al rescate" pues, hasta el momento, es señalado como el principal sospechoso. Tras estas acusaciones, Santana no sólo se mantuvo en completo silencio, sino que desapareció por completo del ojo público, desactivó sus redes sociales, dio de baja si número celular y abandonó el departamento en el que vivía.

Sin embargo, la mañana de este martes sorprendió al reaparecer en la plataforma de TikTok, donde publicó un video a manera de comunicado, en el que niega las acusaciones que se le han hecho, a las que califica, además, de injustas: "Estoy haciendo este video para todos los medios de comunicación. Quiero empezar diciendo que niego rotundamente todas las acusaciones injustas que se han hecho en mi nombre, tales como falsa trata de personas, privación de la libertad de la señora Ana Victoria, supuesta relación amorosa actual con ella, amenazas, etc.", expresó.

Mickey detalló que, hoy por hoy, está enfocado en esclarecer la situación en la que se ha visto envuelto y se dijo en completa disposición de colaborar con las autoridades para demostrar su inocencia y limpiar su imagen: "Estoy dedicado por completo a demostrar mi inocencia y desmantelar todas estas mentiras que se han dicho. Quiero añadir que estoy en completa disposición para colaborar con las autoridades competentes que me lo soliciten", agregó.

Asimismo, se dijo abierto a hablar con cualquier medio y lamentó que hasta ahora no se le haya dado el derecho de réplica. Por último, agradeció las muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido; pero, sobre todo aseguró estar confiado en que al final la verdad saldrá a la luz: "Estos momentos a nadie se los deseo, pero espero y creo que se hará justicia y que al final la justicia pueda prevalecer", finalizó.

Fue en abril del 2022 cuando Ana Victoria salió de su casa, en Guadalajara, para encontrarse con su entonces pareja sentimental Mickey Santana, según la información que han revelado los padres de la joven, él le habría pedido que se reunieran para pasar unos días juntos y entregarle un anillo de compromiso; sin embargo, después de su llegada a la Ciudad de México, no volvieron a saber más de ella.

El reporte de desaparición se hizo algunos días más tarde, cuando "Vico" dejó de responderles las llamadas y los mensajes de texto. Según explicó la familia, la relación que sostenía con el actor era muy complicada, él podía ser muy celoso y hasta posesivo, incluso habría llegado a amenazarla, situación que los hizo acudir a las autoridades.

Durante la investigación, los oficiales aseguraron que tenían elementos suficientes para relacionar el caso con una banda dedicada al tráfico de personas y ponían a Santana como el principal sospechoso ya que la última señal de geolocalización del celular de "Vico" arrojaba que su último paradero fue la casa del exactor.