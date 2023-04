Miguel Bosé padece sinestesia, una rara condición neurológica

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- En los últimos meses, Miguel Bosé se ha enfrentado varios problemas de salud que han puesto en riesgo su carrera. En octubre del 2022 el cantante español fue hospitalizado para tratar una severa hernia discal que le ocasionaban fuertes dolores; además, se encuentran las afectaciones que ha tenido en las cuerdas vocales y que le ocasionan una pérdida de la voz ocasional.

Sin embargo, estos no serían los únicos padecimientos con los que el intérprete de "Amante bandido" ha tenido que lidiar, y es que recientemente reveló que le diagnosticaron una rara condición neurológica que, aunque no afecta su día a día, tampoco tiene cura.

Todo sucedió durante la última emisión del programa "Cover night", un show de concursos en el que actualmente participa, cuando uno de los aspirantes explicó que padecía sinestesia, inmediatamente el artista reaccionó y dijo: "Yo soy", confirmando así, que él tiene el mismo diagnóstico.

Hasta ahora esta condición era un secreto para el público y para los fans del español, sin embargo, y a pesar de que es muy poco conocida, no es el único famoso que la padece, Billie Eilish y Lorde ya se habían sincerado al respecto.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, la sinestesia no está considerada como una enfermedad, sino una condición neuronal en la que un individuo puede experimentar dos sentidos al mismo tiempo; es decir, ver letras o números en un color específico, como que la letra "A" siempre esté en rojo, sin importar en qué color esté escrita.

Aunque se desconoce lo que la origina, algunos estudios han indicado que podría tratarse de una condición genética, por lo cual también podría ser hereditaria.

La sinestesia no es peligrosa y rara vez causa problemas a las personas que la padecen; por el contrario, muchos aseguran que disfrutan poder ver y sentir el mundo completamente diferente a lo que la mayoría lo hace.