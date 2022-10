Miguel Bosé se dice complacido con su bioserie

A-AA+

Miguel Bosé reapareció con motivo del estreno de su serie "Bosé, yo seré", que Paramount+ estrenará el próximo jueves 3 de noviembre, y reconoció que en la historia habrá ficción.

Visiblemente emocionado y sonriente, el cantante español convivió con el elenco e invitados especiales, luego de que hace apenas unas semanas, el intérprete de "Amante bandido" había sido intervenido por una hernia discal que le impedía caminar bien.

Durante su paso por la alfombra, añadió que se sentía más que complacido y agradecido con el trabajo que realizaron José Pastor e Iván Sánchez, quienes lo interpretan a lo largo de la bioserie en las etapas de juventud y madurez, respectivamente.

"El proyecto es fantástico por lo que he podido ver, aún no he visto todo, y la verdad es que los chicos han hecho un trabajo excepcional", reconoció.

Y sobre si le fue complicado narrar los pasajes más íntimos y difíciles de su vida, agregó: "No, llega un momento en tu vida en el cual yo creo que las cosas que te parecían muy duras dejan de ser tan duras y otro factor también, la gente me ha dado tanto durante casi 50 años y esto es algo que he construido con ellos y ellas, y llegó el momento de ser generoso".