MISS JAMAICA REAPARECE EN REDES SOCIALES

La incertidumbre que rodeó al estado de salud de Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo, finalmente acabó. La modelo reapareció públicamente luego del accidente que sufrió en Tailandia y que la mantuvo hospitalizada.

Lejos de las pasarelas y ya de vuelta en su país, Henry hizo uso de sus redes sociales para hablar por primera vez y explicar cómo va su proceso de recuperación.

La joven de 29 años publicó un emotivo mensaje en el que agradeció el cariño y apoyo que ha recibido en las últimas semanas:

"En un tiempo que pide quietud y curación, estoy agradecida de estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar que me rodea", escribió. En el mismo mensaje, la modelo reconoció al personal médico que la auxilió en Tailandia y a todos aquellos que facilitaron su regreso a su país natal. "Mientras continúo sanando, me inspira la forma en que los jamaiquinos se levantan después de la adversidad.

