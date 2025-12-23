MISS JAMAICA REAPARECE EN REDES SOCIALES

logo pulso
Por El Universal

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
La incertidumbre que rodeó al estado de salud de Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo, finalmente acabó. La modelo reapareció públicamente luego del accidente que sufrió en Tailandia y que la mantuvo hospitalizada.

Lejos de las pasarelas y ya de vuelta en su país, Henry hizo uso de sus redes sociales para hablar por primera vez y explicar cómo va su proceso de recuperación.

La joven de 29 años publicó un emotivo mensaje en el que agradeció el cariño y apoyo que ha recibido en las últimas semanas:

"En un tiempo que pide quietud y curación, estoy agradecida de estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar que me rodea", escribió.  En el mismo mensaje, la modelo reconoció al personal médico que la auxilió en Tailandia y a todos aquellos que facilitaron su regreso a su país natal. "Mientras continúo sanando, me inspira la forma en que los jamaiquinos se levantan después de la adversidad. 

