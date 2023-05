Montserrat Oliver habla de la salud de Yolanda Andrade

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Montserrat Oliver, una de las personas más cercanas a Yolanda Andrade, habla de la salud de su amiga, luego de que las últimas semanas su estado preocupara, debido a que fue hospitalizada de urgencia luego de padecer una serie de hemorragias, sin embargo, "Mo" asegura que la conductora se encuentre mejor, sin embargo, no ha vuelto a trabajar porque está siendo sometida a diferentes análisis para que, de una vez por todas, el parte médico dé con la verdadera causa que ha mermado la salud de "Joe".

Oliver que, luego de entablar una relación con Andrade hace muchos años, mantiene una muy buena amistad con la presentadora de TV, fue captada mientras arriba al estudio donde graban "Montse & Joe", por lo que los medios de comunicación se acercaron a su vehículo para hacerlo un par de preguntas, todas ellas relacionadas con el estado actual de Andrade que, el 20 de abril, publicó un video donde contaba a sus seguidores que había sido ingresada al hospital de emergencia.

La conductora de "Reto 4 elementos" se mostró muy accesible con la prensa y bajó la ventanilla de su automóvil, momento en que se le preguntó cuál sería la o el conductor invitado al programa de Unicable, pues el show que comparte con Yolanda no ha detenido las grabaciones, pese a la ausencia de la presentadora. "No sé todavía con quién voy a grabar, pero Yolanda no vino otra vez", contó.

Sin embargo, Monserrat aclaró que si Andrade no se ha reincorporado al trabajo es debido a que se le encuentra haciendo exámenes pero que, en realidad, se encuentra mucho mejor de salud, después de que sufriera una serie de hemorragias que -según revela- aún desconocen qué fue lo que detonó su manifestación.

"Le están haciendo análisis, gracias a Dios está mejor. (...) Tuvo un cuadro feo de hemorragia y todo, y unas cositas que están investigando por qué le sucedió; tuvo una hemorragia severa y una cosa en un ojo que le llora mucho y así, y le están checando todo", detalló.

Además, "Mo", quien dice estar en constante comunicación con Yolanda, reconoció que Yolanda sí se asustó mucho en principio, pues no tuvo ningún síntoma grave que le sugiriera que algo estaba sucediéndole, sino que sólo experimentó un color de cabeza común. De hecho, fue la propia Andrade que en un video, compartido en su cuenta de Instagram, aseguró que durante su estancia en el hospital llegó a "ver la luz".

"Está muy agradecida por las oraciones y por toda la gente que se ha unido a desearle buenos deseos y mandarle mucha luz", destacó.

La conductora también contó que ella fue la primera en insistirle a Yolanda para que siga guardando reposo y no se sienta presionada para volver al programa, pues lo primordial es que cuide su salud. "Yolanda es como una hermana para mí, siempre que nos pasa pus nos preocupamos, somos las primeras que corremos a ver qué pasa".

"Yo soy la primera que le regaño y le digo: "-Mira, ni modo, aunque no grabes y se enoje el público conocedor pero más vale que ya acabes con esta situación y que te hagas todos los análisis que te estás haciendo, todos los estudios, para que descarten todo lo que puede ser y no ser y te encuentren a ver qué es y te lo arreglen", detalló.

Por supuesto, entre los cuestionamientos que se hicieron a la conductora no podía faltar uno relacionado al supuesto mensaje que Verónica Castro publicó, de forma indirecta, a Andrade, en la que compartió una frase en la que hace alusión al karma y la justicia divina, por lo que en redes sociales se llegó a sugerir que la actriz se alegraba de que Yolanda hubiese enfermado, quien también parece que creyó que dicho pensamiento fue dirigido hacia ella, al escribir lo siguiente en sus cuentas oficiales: "Ya salió el peine! Estoy mejor, siento mucho darte la noticia y muchas gracias por los que pensaron en mí y sus buenos deseos".

Pero tal parece que para Montserrat, esas no son más que "tarugadas" de "gente ociosa", pues asegura que, en momentos como este, es a lo que menos presta interés y concentra sus energías en apoyar a su amiga.

"A mí se me hace que la humanidad se está volvieron loca", destacó. "La verdad, hay cada vez gente más amargada, sembrando más odio que amor, que es lo que todo necesitamos, yo creo que cuando alguien le pasa algo, no hay mejor cosa que rezar por esa persona, mandarle luz y dejarse de tantas tarugadas que están diciendo, sinceramente, gente ociosa que no tiene nada que hacer", precisó.