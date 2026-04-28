MrBeast revela cómo enfermedad de Crohn afecta su vida

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).-

(conocido globalmente como MrBeast) es el

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del planeta; sin embargo, detrás de sus imperios de negocios y récords mundiales, existe unaconstante que comenzó cuando apenas teníaEn una reciente y profundapara el podcast(conducido por), el creador de contenido se sinceró sobre cómo la enfermedad deha moldeado su perspectiva de vida y su ética de trabajo.Donaldson describe su día a día como vivir en "", enfrentando unaque no solo afecta su nutrición, sino que condiciona sufrente a producciones de nueve figuras.De acuerdo con eland Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), esta afección autoinmune se caracteriza por una respuesta errónea del organismo que daña el revestimiento delDurante su participación en el podcast, Donaldson detalló losy efectos que estetiene sobre su organismo, permitiendo entender lade su salud fuera de las cámaras:El origen de la debilidad: A los, Jimmy comenzó ade forma alarmante (pasó de 190 a 139 libras) debido a que su cuerpo dejó de digerir alimentos. De acuerdo con la's & Colitis Foundation, esto ocurre porque elidentifica al intestino como un invasor extranjero.Tratamientos inmunosupresores: Para controlar la inflamación, el YouTuber utilizaextremos (como el). Según la(FDA), estos fármacos bloquean proteínas específicas, pero debilitan la capacidad del cuerpo para defenderse de otras infecciones.Vulnerabilidad constante: Donaldson reveló que, debido a sucomprometido por el tratamiento, ha padecidoen seis ocasiones y. "Tengo unmuy malo, por lo que me duele todo el tiempo", confesó durante laLa lucha contra la: El creador enfatizó que la enfermedad consume gran parte de suvital. Según estudios de la, laen pacientes cones multifactorial, derivando de la, la anemia y el estrés psicológico de la cronicidad.La gestión de una enfermedad de este calibre, mientras se operan empresas globales, requiere unaque Donaldson atribuye a su capacidad de. Según datos de la, la naturaleza impredecible de la enfermedad derepresenta uno de los mayores retos psicológicos para los pacientes:Impredictibilidad en el set: Los(o "flares") pueden ocurrir sin previo aviso, lo cual resulta crítico cuando se tiene un equipo deesperando. Jimmy menciona que en esos momentos debe "agarrar un poco dey simplemente seguir adelante".Hospitalizaciones recurrentes: Recientemente, el creador pasó cuatro días hospitalizado endebido a unaque su cuerpo no pudo combatir eficientemente (una complicación directa de su estado de salud).Perspectiva sobre el futuro: Donaldson expresó su deseo de que laavance hacia soluciones que no impliquen "destruir" sus defensas. "Seguramente hay un mejor modo de detenerlo que destruir mi", señaló respecto a sus planes para susRelación entrey salud: A pesar de lo diagnósticos (que incluyensegún menciones en la charla), Jimmy considera que su capacidad dees lo que le permite superar lasde su condición.