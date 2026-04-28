logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Michel Duval protagoniza telenovela Corazón de Marruecos

El actor de 32 años también trabaja en un reality show basado en su familia, que incluye a Consuelo y Paly Duval.

Por El Universal

Abril 28, 2026 03:55 p.m.
A
Michel Duval protagoniza telenovela Corazón de Marruecos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- A sus 32 años,

Michel Duval
suma un nuevo proyecto

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


en televisión al integrarse a la telenovela "Corazón de Marruecos", producción de Rosy Ocampo. En esta nueva etapa, el actor asegura que lleva consigo un consejo clave de su madre Consuelo Duval.
"Mi mamá siempre me ha dicho que ´Hay que tratar al personaje con mucho respeto´. Ella tiene esta ideología de que los personajes son espíritus que andan rondando por esta realidad y cuando encuentran a alguien digno de contar su historia lo toman", compartió a EL UNIVERSAL.
Michel Duval, quien dará vida a Eduardo en este proyecto, explicó que dentro de su familia existe una dinámica basada en la libertad individual, donde cada uno toma sus propias decisiones.
"Es algo bien bonito de mi familia, el poder dejar que cada quien tome sus decisiones y sus consecuencias. Lo lindo es que cuando necesito un consejo ahí está, pero cuando no lo necesito también", comentó Duval en la presentación del elenco de "Corazón de Marruecos".
Además de su trabajo en telenovelas, el actor también desarrolla un nuevo proyecto enfocado en el formato de reality show, inspirado en su propia familia.
"Yo tengo un proyecto para un reality basado en la familia Duval. Sería algo que me gusta perseguir, poder poner a estos tres elementos raros (Consuelo Duval, Paly Duval y Michel Duval) en situaciones muy bizarras y ver qué sale de ahí", confesó.
"Corazón de Marruecos", telenovela en la que participará Michel Duval, contará con un elenco encabezado por José Ron, Claudia Álvarez y África Zavala, además de la participación del influencer Aarón Mercury, entre otros actores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Michel Duval protagoniza telenovela Corazón de Marruecos
Michel Duval protagoniza telenovela Corazón de Marruecos

Michel Duval protagoniza telenovela Corazón de Marruecos

SLP

El Universal

El actor de 32 años también trabaja en un reality show basado en su familia, que incluye a Consuelo y Paly Duval.

Michael: la historia real de Beat it y las pandillas en el video
Michael: la historia real de Beat it y las pandillas en el video

"Michael": la historia real de "Beat it" y las pandillas en el video

SLP

El Universal

El video Beat it contó con medidas de seguridad para evitar conflictos entre Bloods y Crips.

Sam Neill anuncia estar libre de cáncer tras años de tratamiento
Sam Neill anuncia estar libre de cáncer tras años de tratamiento

Sam Neill anuncia estar libre de cáncer tras años de tratamiento

SLP

El Universal

El actor neozelandés Sam Neill venció un linfoma avanzado con terapia CAR-T.

La bolsa de periódico de más de 40 mil pesos de Paola Dalay
La bolsa de periódico de más de 40 mil pesos de Paola Dalay

La bolsa de "periódico" de más de 40 mil pesos de Paola Dalay

SLP

El Universal

El bolso de Moschino cuesta 2,000 dólares y destaca por su diseño oversize y funcionalidad.