Michel Duval protagoniza telenovela Corazón de Marruecos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- A sus 32 años,

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en televisión al integrarse a la telenovela "", producción de Rosy Ocampo. En esta nueva etapa, el actor asegura que lleva consigo unde su madre"Mi mamá siempre me ha dicho que ´Hay quecon mucho respeto´. Ella tiene esta ideología de que los personajes son espíritus que andan rondando por esta realidad y cuando encuentran a alguien digno de contar su historia lo toman", compartió a EL UNIVERSAL., quien dará vida aen este, explicó que dentro de suexiste unabasada en la, donde cada uno toma sus propias"Es algo bien bonito de mi, el poder dejar que cada quien tome susy sus. Lo lindo es que cuando necesito unahí está, pero cuando no lo necesito también", comentó Duval en la presentación del elenco de "".Además de su trabajo en telenovelas, el actor también desarrolla unenfocado en el formato de, inspirado en su propia"Yo tengo unpara unbasado en laDuval. Sería algo que me gusta perseguir, poder poner a estos tres elementos raros (, Paly Duval y) en situaciones muy bizarras y ver qué sale de ahí", confesó.", telenovela en la que participará, contará con un elenco encabezado por, Claudia Álvarez y África Zavala, además de la participación del influencer, entre otros actores.