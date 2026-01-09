Muere Alex Landeros, referente del death metal chileno

El rock chileno está de luto tras la muerte del guitarrista Alejandro Landeros Flores, figura clave del death metal nacional y considerado un maestro por nuevas generaciones del metal latinoamericano.

De acuerdo con reportes de prensa extranjera, Alex Landeros falleció esta semana a los 57 años; no se han informado las causas de su muerte.

A lo largo de su trayectoria formó parte de bandas fundamentales como Undercroft y Anima Inmortalis. Esta última confirmó el deceso y destacó que Landeros fue pieza esencial de la formación clásica de Undercroft.

Participó en los demos "To the Final Battle" y "Demons Awake, Revenge Is Near", así como en el álbum "Twisted Souls", considerado obra fundamental del death metal chileno. Con Anima Inmortalis grabó "Everlasting" (2005) y "More Than Just Flesh and Blood" (2011).

Desde joven mostró interés por la música, influenciado por su padre. Más tarde, bandas como Deep Purple, Led Zeppelin e Iron Maiden marcaron su camino definitivo dentro del rock y el metal.