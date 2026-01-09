logo pulso
Suman 120 los trabajadores despedidos del Poder Judicial

Por Martín Rodríguez

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
Suman 120 los trabajadores despedidos del Poder Judicial

En números cerrados, ya suman 120 los trabajadores despedidos del Poder Judicial del Estado, que correspondían a un denominado "fondo de apoyo", es decir, pagados con recursos para personal auxiliar. Ahora recibieron una propuesta: algunos regresarían a su cargo pero por ejemplo, bajarían del nivel salarial 6 al nivel 2, es decir, su escalafón tendría que caer.

Los despidos se dan en el centro de una controversia por lo que se presume sería la renovación de personas de los niveles laborales más bajos. 

Precisaron que en algunos casos hay despidos hormiga, es decir se van dando de manera gradual, pero este miércoles ya había notificaciones para un número muy alto de personas que desempeñan sus funciones en antigüedades que van desde dos años y medio hasta 5 años.

Hasta este jueves continuaban las versiones de los burócratas en el sentido de que siguen amaneciendo sin compañeros de trabajo, porque ya no se les permitió el acceso al reconocimiento biométrico, como condición para el ingreso.

Hasta ahora se desconoce si habrá acuerdos con los trabajadores, aunque también hay recortes de personal que no estaba basificado, hecho que cambia las condiciones para aquellos que no sortearían un proceso legal similar al que beneficiaría a los sindicalizados o en su caso a los que ya no tienen que firmar contratos de manera continua.

Hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial de las dirigencias sindicales para el caso de los trabajadores de base que pudieran ser afectados con la rebaja de su salario o en su caso, con el despido definitivo por ganar menos.

