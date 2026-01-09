logo pulso
Localizan a mujer muerta en la colonia Torremolinos

Al parecer la encontraron con un disparo de arma de fuego

Por Redacción

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Localizan a mujer muerta en la colonia Torremolinos

Una mujer fue localizada sin vida en la colonia Torremolinos, al norte de la ciudad. Los hechos fueron cerca de las 22:00 horas del miércoles.

Tras un reporte, las autoridades acudieron a verificar en un domicilio de la calle Jimena de la Frontera, donde encontraron a la mujer sin vida, aparentemente por disparo de arma de fuego.

El área fue acordonada por elementos de la Guardia Civil Estatal como primeros respondientes.

Después, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía elaboraron los primeros trabajos para esclarecer los hechos.

