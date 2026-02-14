MUERE EL RAPERO MILKMAN

Este jueves se reportó el fallecimiento del rapero y artista visual mexicano Óscar Botello, mejor conocido como Milkman o MLKMN, tras permanecer hospitalizado por varios días debido a una hemorragia interna severa. Su hermano, Enrique Botello García, conocido como Kiks, confirmó su deceso a través de redes sociales.

Originario de San Nicolás de los Garza en Monterrey y criado en Texas, Óscar fue una figura fundamental en la música urbana latina. De acuerdo con reportes oficiales, Milkman había sido internado de emergencia el 31 de enero y se sometió a dos cirugías, no obstante, estas intervenciones se complicaron y su salud se vio en estado crítico.

El rapero es reconocido por sus aportaciones a la estética visual junto a artistas de talla mundial, como el colombiano del género urbano J Balvin, con el que trabajó en el diseño visual de los álbumes "Energía" y "Vibras", con el icónico logo smile. También trabajó en la dirección creativa de proyectos con Jhay Cortez, Álvaro Díaz, C. Tangana, Paloma Mami, Alemán y Jesse Baez.

Además, colaboró con la Belinda, quien publicó un mensaje de despedida en redes sociales.

Como artista independiente, Óscar mantenía un perfil activo en redes sociales, donde publicaba fotografías del lanzamiento de sus canciones, nuevos proyectos artísticos y colaboraciones con otros exponentes del género. Su última publicación fue en la plataforma de Instagram, el miércoles 4 de febrero de 2026.