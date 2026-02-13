Alana Flores responde con indirecta tras baja de Samadhi Zendejas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- El esperado

mexicano de boxeo amateur entre influencers, celebridades y personalidades del internet, Supernova, ha despertado polémica en su segunda edición:

; que se llevará a cabo el próximoen la, en la capital del país.En esta ocasión, lade la actriz mexicana,, de su participación en elque combina deporte, música y entretenimiento digital, es el tema de conversación.Zendejas estaba programada para subirse al ring contra la streamer e influencer mexicana,, quien también acumulaen eventos similares, como Supernova Strikers 2025 y La Velada del Año V.reacciona ade: "tú me retaste a mí"El pasadopublicó en sus canales oficiales un, informando a toda su comunidad que su participación en el combate contraen la Arena CDMX el próximo, no podrá concretarse.reaccionó publicando una sus redes sociales en el que habla sobre ladesde su perspectiva. "Cuando Samadhi me reta públicamente, Supernova me ofrece la pelea y yo de inmediato les dije que sí...", comentó la influencer.Agregó que ella intentó negociar el peso para la pelea en diversas ocasiones, teniendo muchay flexibilidad; sin embargo, fue Zendejas quien se mostró renuente por llegar a un acuerdo."En verdad me apena muchísimo y les quiero pedirle unaa todos ustedes que están a la expectativa de la pelea, créanme que yo tengo las mismas ganas de que esto se haga. Yo me he subido cuatro veces al ring y nunca me he rajado", afirmó la creadora de contenido.También comentó que ella ama poder subirse al ring y compartir con sus seguidores todo el proceso y su pasión por el deporte, aunque sea enLa creadora de contenido aprovechó supara lanzar un comentario "atrevido" a, diciendo: "Tú me retaste a mí y aún así, estoy yo intentando acoplarme a ti". Asimismo, volvió a reiterar supor subir de peso, para alcanzar losde Zendejas: "Si de plano estás en nulade bajar un kilo más, está bien, hagámoslo en 56, pero pesémonos el día de la pelea".Flores finalizó sucomentando que hay muchas cosas más que le gustaría aclarar y desmentir, pero ha aprendido a elegir y proteger suquedándose callada. También invitó a sus seguidores a etiquetar a, para ver si la actriz tiene alguna contestación a las nuevas propuestas de la influencer.