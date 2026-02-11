Muere James Van Der Beek, actor de Dawson's Creek
El actor reveló su diagnóstico en 2024 y usó su plataforma para concienciar sobre el cáncer.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles se reportó lamuerte del actor James Van Der Beek
, protagonista de la serie "Dawson's Creek", tenía 48 años y padecía cáncer colorrectal.
De acuerdo con TMZ, un representante de la Oficina del Médico Forense del Condado de Travis dice que se les informó a las 6:44 a. m. No se especificó la causa de la muerte.
El actor reveló en noviembre del 2024 que padecía un cáncer colorrectal, desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, utilizó su plataforma para concienciar sobre su enfermedad, buscaba mantener un vínculo cercano con sus seguidores y compartir su experiencia de una manera abierta y sincera.
Van der Beek tenía seis hijos con su esposa, Kimberly.
El actor es más conocido por interpretar el papel principal en el drama adolescente "Dawson´s Creek", que se emitió de 1998 a 2003. Recientemente, tuvo apariciones especiales en un episodio de 'Walker' y en la película de Tubi 'Sidelined: The QB and Me'.
