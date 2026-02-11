Muere James Van Der Beek, actor de Dawson's Creek

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles se reportó la

del actor

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, protagonista de la serie "Dawson's Creek", tenía 48 años y padecíaDe acuerdo con, un representante de ladeldice que se les informó a las 6:44 a. m. No se especificó la causa de laEl actor reveló enque padecía un, desde el momento en que dio a conocer su, utilizó su plataforma parasobre su enfermedad, buscaba mantener un vínculo cercano con sus seguidores y compartir su experiencia de una manera abierta y sincera.Van der Beek teníacon suEl actor es más conocido por interpretar el papel principal en el drama adolescente "", que se emitió de. Recientemente, tuvo apariciones especiales en un episodio de '' y en la película de Tubi 'Sidelined: The QB and Me'.