A-AA+

Muere músico cubano tras sufrir un ataque cardíaco en pleno escenario



Lunes, 29 de mayo de 2023 22:14 | Espectáculos, Cultura y Estilos | DECESO-MÚSICO



CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- La presentación que el grupo cubano, Los Van Van, ofreció este fin de semana en la ciudad de Nueva York terminó en tragedia cuando uno de los músicos perdió la vida tras desplomarse en pleno escenario.

A tan sólo 45 minutos después de haber iniciado el espectáculo, Juan Carlos Formell, bajista del grupo, comenzó a sentirse mal por lo que decidió retirarse; sin embargo, no logró salir a tiempo y colapsó frente al público y algunos de sus compañeros que habían acudido a su ayuda.

El evento fue suspendido al instante y Formell trasladado al hospital más cercano, pero lamentablemente no se pudo hacer mucho por él, e instantes después se confirmó que el músico de 59 años murió a causa de un ataque cardíaco.

En sus redes sociales, la agrupación lamentó la partida de Formell a quien consideraban como un gran artista y un hermano: "Con Gran tristeza le informamos que nuestro hermano y bajista ha fallecido. Todo el que alguna vez los conoció sabe lo especial que era como ser humano, como profesional y como músico. Todos estamos destruidos con esta noticia", escribieron junto a una fotografía de Juan Carlos.

Asimismo, adelantaron que no cancelarán la gira que tienen programada por Estados Unidos, incluso, aseguraron que usarán estas próximas fechas para rendir un homenaje a su memoria: "A nuestros fanáticos les informamos que la gira en los Estados Unidos continua, estaremos rindiendo homenaje a Juan Carlos en cada presentación, en cada nota musical, en cada coro Vanvanero como Juanca hubiera deseado", agregaron.

Con 59 años y una gran trayectoria artística, el músico era hijo del célebre fundador de la agrupación, Juan Formell. Nació en La Habana, Cuba, en 1964. Desde joven quiso formar parte de la escena musical, por lo que decidió estudiar en los conservatorios Alejandro García Cartula y Amadeo Roldán.

Con 30 años cumplidos, el instrumentista se mudó a Nueva York donde logró destacarse en la orquesta gracias a su talento para acompañar a diversas figuras del jazz.

Además de ser bajista, también se desempeñó como guitarrista y compositor. Y en 1999 grabó su primer álbum llamado "Songs from a Little Blue House", por el que obtuvo una nominación a los premios Grammy.