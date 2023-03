Muere Steve Mackey, bajista de la banda Pulp

LONDRES (EFE).- El bajista de la banda de "britpop" Pulp, Steve Mackey, murió hoy a los 56 años, anunció el grupo, que rindió tributo a su "querido amigo", que se unió al conjunto en 1989.

Pulp, que este año tiene programada una gira de reencuentro, compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece el músico escalando en los Andes durante un tour por Suramérica en 2012.

"Steve hacía que las cosas ocurrieran, tanto en su vida como dentro de la banda. Nos gustaría pensar que ha regresado a esas montañas para la siguiente etapa de su aventura", señaló el grupo liderado por Jarvis Cocker.

Katie Grand, esposa del bajista -que no estaba previsto que participara en la gira de este año-, relató por su parte que el músico pasó "tres meses en el hospital, luchando con todas sus fuerzas y determinación".

"Steve era el hombre con más talento que he conocido, un excepcional músico, productor, fotógrafo y cineasta", describió su mujer, que recalcó que "todo el mundo que se cruzó con él en sus múltiples disciplinas creativas le adoraba".

Mackey contribuyó por primera vez con Pulp durante su tercer álbum, "Separations", y participó más tarde en todos sus discos de estudio, incluidos "Different Class" y "His 'n' Hers", considerados entre los trabajos más relevantes del "britpop" durante la década de 1990.

La banda detuvo su actividad en 2002, aunque regresó a los escenarios en 2011 y 2012, y publicaron su último álbum en 2013.