VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

MUESTRAS DE PESAR ANTE LA "MAISON VALENTINO" DE ROMA

Por EFE

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
MUESTRAS DE PESAR ANTE LA "MAISON VALENTINO" DE ROMA

La ´maison´ de Valentino en la plaza Mignanelli, junto a la icónica Plaza España de Roma, se convirtió este martes en un improvisado punto de homenaje y de muestras de pesar al que italianos de a pie y turistas acudieron para recordar al fallecido diseñador, cuya capilla ardiente se abrirá mañana. Varios ramos de flores en honor a Valentino lucían a los pies de la escultura "I´ll Be Your Mirror", una enorme máscara de bronce realizada con espejos ovalados perteneciente a la exposición "Venus". En esta muestra, inaugurada un día antes de la muerte del diseñador, la artista portuguesa Joana Vasconcelos reinterpreta la inigualable alta costura del maestro italiano. A escasos metros se encuentra la tienda de Valentino más grande del mundo, donde turistas y curiosos se asomaban hoy a los escapa ates para contemplar las prendas expuestas. 

