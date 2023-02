Murió a los 95 años "Marilú, la muñequita que canta"

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Marina Herrera Aragón, actriz y cantante originaria de San Luis Potosí, mejor conocida como "Marilú, la muñequita que canta", falleció este jueves a los 95 años de edad, según anunció la Secretaría de Cultura del estado que lamentó el sensible fallecimiento.

Marina Herrera, nació el 18 de julio 1927 en Cárdenas, San Luis Potosí. Su carrera actoral y musical la realizó fuera de tierras potosinas. Desde muy pequeña comenzó a cantar, no obstante, hasta 1941 llegó a la Ciudad de México, tras la muerte de su padre.

A lo largo de su carrera dio vida a boleros y tangos de compositores destacados como: Gonzalo Curiel, Gabriel Ruíz o Pepe Guízar. También se convirtió en una de las actrices más importantes de la época de oro en México.

Acorde con lo relatado en el programa La Música de Nuestro México del Instituto Mexicano de la Radio, Marina Herrera adoptó su apodo de "Marilú, la muñequita que canta" durante una gira en la ciudad de Tampico, en donde al ver una tienda de ropa para bebés llamada Marilú, se le ocurrió auto nombrase artísticamente "Marilú, la muñequita que canta".

Hasta el momento no se ha anunciado si en la entidad potosina se realizará algún homenaje póstumo para la estrella potosina tras su muerte.