Myriam Montemayor interpone medidas legales contra Toñita

A-AA+

Myriam Montemayor, la ganadora de la primera generación de "La Academia", anunció en sus redes sociales que inició acciones legales contra su excompañera Toñita por las constantes amenazas y agresiones que ha recibido de su parte.

Mediante un comunicado detalló que por las "declaraciones sin verdad ni fundamento, desde hace seis años, así como en fechas recientes" se vio en la necesidad de solicitar medidas de protección ante un juez, que le fueron concedidas.

"La prohibición a la C. Antonia Salazar (Toña) de realizar conductas de intimidación y molestia a mi persona, esto por cualquier medio o interpósita persona, medidas que me otorgaron con el carácter permanente", se lee en Twitter.

Myriam detalló que le fue concedida la protección en el marco de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

"Se ordenó hacer del conocimiento a la antes mencionada con el apercibimiento que, para en caso de incumplir con las medidas de protección decretadas, con independencia de la posible responsabilidad penal que pudiera surgir, se reforzarían las medidas otorgadas para salvaguardar mi integridad y seguridad y se haría acreedora a una medida de apremio", se agregó.

La cantante explicó que se mantendrá al margen del asunto sin hacer pronunciamientos al respecto.

"Como hasta ahora lo he venido haciendo, dándole el seguimiento correspondiente en las debidas instancias; agradezco su comprensión y respeto".

Hasta el momento Toñita no ha hecho ningún comentario relacionado con las medidas que tomó Montemayor.

¿Por qué inició el pleito entre Toñita y Myriam?

La enemistad entre Toñita y Myriam se debe a que "La negra de oro" acusó a la ganadora de la academia de robarle el triunfo, además la cantante ha amenazado con golear a Montemayor en varias ocasiones y ha hecho burlas de su voz y físico.

Ante ello, Myriam ha respondido que no le interesa seguir alimentando el conflicto y prefiere tratarlo en instancias legales.