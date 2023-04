"Napoleón" con Joaquin Phoenix se estrenará en cines en noviembre

La película del británico Ridley Scott sobre Napoleón Bonaparte, protagonizada por el estadounidense Joaquin Phoenix, se estrenará en cines de todo el mundo el 22 de noviembre próximo, anunció este martes Apple Original Films.



Para el estreno en cines los estudios audiovisuales del gigante tecnológico estadounidense irán de la mano de la distribuidora Sony Pictures y posteriormente estará disponible en su plataforma Apple TV+, según detalló en un comunicado.

Dirigida por Scott a partir de un guion del estadounidense David Scarpa, "Napoleon" propone una mirada cercana a los orígenes del emperador y líder militar francés y su "rápido y despiadado" ascenso través del prisma de la relación con su esposa Josefina, interpretada por la británica Vanessa Kirby.

La película retrata las famosas batallas de Napoleón, su ambición implacable y su mente estratégica como líder militar.

Joaquin Phoenix, ganador de un Oscar por "Joker" y dueño de una carrera interpretativa en la que destacan títulos como "Walk the Line" (2005), "The Master" (2012), "Her" (2013) o "Inherent Vice" (2014), trabajó con Scott por primera vez en "Gladiator" (2000), que le valió su primera nominación a los Oscar.

Hace una semana Apple anunció que otra de sus producciones más esperadas, "Killers of the flower moon", del estadounidense Martin Scorsese, también se estrenaría en cines antes de estar disponible en la plataforma, lo que abrió las puertas para su participación en el Festival de Cannes en Francia.