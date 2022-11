Natalia Lafourcade recuerda con cariño "Amar te duele"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- La película que adaptó el clásico de la literatura, "Romeo y Julieta", a las historias de amor de la Ciudad de México, "Amar te duele" cumple 20 años de haberse estrenado y a pesar de todo este tiempo, sigue presente en el imaginario popular.

La cinta ha envejecido de tal forma, que con la llegada de las redes sociales se ha convertido en inspiración de muchos y muy variados memes, pues su premisa se ha vuelto un poco antigua para nuestros tiempos: el amor imposible entre dos jóvenes que pertenecen a diferentes clases sociales.

Muchas historias se dieron y se siguen dando en torno a la cinta dirigida por Fernando Sariñana, y una de las principales figuras dentro del soundtrack, Natalia Lafourcade, recuerda con cariño su participación: "Qué bonito recordar, canciones como 'Amar te duele' me hacen voltear a ver a esa Natalia que iba para enfrente, que sigo siendo hoy", expresó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Desde entonces, considera Natalia, nunca ha dejado de disfrutar hacer música y al voltear hacia atrás, además de reconocer todo el camino que ha avanzado, agradece el seguir dedicándose a algo que la llena por completo.

"Sigo siendo esa Natalia, a la que le gusta jugar con la música, la brasileña por ejemplo, y me da gusto poder seguir haciendo lo que amo", compartió.

Sin embargo, también está consciente de que cada etapa es diferente, pero las experiencias que ha ido adquiriendo en su carrera son lo que, hoy día, la hacen ser quien es.

"Agradezco saber que esa música que hacía en aquel momento no es la misma que hago hoy en día, porque ha habido un avance, eso lo celebro", sentenció.

En torno al filme, se ha rumorado, Netflix prepara una serie para continuar la historia.

Por su parte, Natalia se encuentra presentando su nueva producción "De todas las flores", y prepara gira para 2023.