Netflix estrenará documental inédito de Juan Gabriel

Revive la trayectoria musical de Juan Gabriel desde sus inicios hasta su concierto en Bellas Artes.

Por El Universal

Agosto 28, 2025 04:52 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 28 (EL UNIVERSAL).- A 9 años de su muerte, los fans mexicanos siguen recordando a Juan Gabriel a través de éxitos como "Abrázame muy fuerte", "Querida" o "Caray". El cantante permanece en la memoria de varias generaciones. Por este motivo, Netflix anunció que estrenará un documental con material nunca antes visto del "Divo de Juárez".

Desde su fallecimiento el 28 de agosto de 2016, se han realizado homenajes y proyecciones, como la del concierto en Bellas Artes (1990), cuando por primera vez un cantautor de música popular mexicana se presentó en ese emblemático recinto cultural.

¿De qué se tratará el nuevo documental de Juan Gabriel?

Durante su aniversario luctuoso, Netflix confirmó el estreno de la serie documental "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero". Este proyecto abordará la vida del artista antes de la fama, mostrando los orígenes no del "Divo de Juárez", sino de Alberto Aguilera Valadez, su nombre real.

En el avance se aprecia el momento en que México se enteró de la muerte del intérprete de "El Noa Noa", además del homenaje póstumo en Bellas Artes. Posteriormente aparecen imágenes de un Juan Gabriel joven y se escuchan audios inéditos que forman parte de la producción.

¿Cuándo se estrena el documental del "Divo de Juárez" en Netflix?

De acuerdo con la plataforma, la serie documental "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" se estrenará el 30 de octubre. El proyecto promete emocionar a los fanáticos que desean revivir la presencia del icónico cantante a través de un formato íntimo y exclusivo de streaming.

El documental contará con cuatro episodios que narrarán el recorrido de Juan Gabriel: desde sus primeras interpretaciones en bares y espacios públicos de Ciudad Juárez, hasta su histórico concierto en Bellas Artes en 1990, consolidando su importancia y legado en la música popular mexicana.

SLP

El Universal

