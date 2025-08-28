Localizan sin vida en SLP a madre buscadora de Zacatecas

Autoridades del gobierno de Zacatecas informaron que hoy, en el estado de San Luis Potosí, se localizó sin vida a la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, quien fue privada de la libertad el pasado martes y buscaba a su hija Goretty, reportada como desaparecida desde el mes de junio.

Este hecho fue informado por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, quien mencionó que también se le notificó que el probable responsable de este hecho ya fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia, además de referir que mantienen información permanente con las autoridades de San Luis Potosí y federales para dar continuidad a las investigaciones necesarias.

A la par, emitió sus condolencias y un mensaje de solidaridad "con la familia de la madre buscadora, con su colectivo y con todas las madres buscadoras que, con valentía y amor, han hecho de la esperanza su causa. Su labor es fundamental y merece reconocimiento, respeto y, sobre todo, protección", escribió el funcionario estatal.

Previamente, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas emitió un comunicado para informar sobre los operativos que se había realizado y que estaban relacionados con la privación ilegal de la libertad de una mujer, por tanto, el fiscal Cristian Camacho confirmó a EL UNIVERSAL que dicha privación es la relacionada con la madre buscadora, Aida Karina Juárez Jacobo.

También precisó que nunca se recibió denuncia por esta privación ilegal, pero que la investigación se inició de manera oficiosa tras el reporte que se recibió en el sistema de emergencia 911 que alertó sobre la privación ilegal de la libertad de una persona del sexo femenino, ocurrida la noche del pasado 26 de agosto, en la colonia Real de San Ramón en el municipio de Guadalupe.

En el comunicado se informa que derivado de este hecho, "se realizó un operativo de búsqueda y se llevaron a cabo distintas diligencias de investigación que permitieron llegar a la ubicación de tres inmuebles que fueron revisados y en los cuales se recabaron datos de prueba, así como la intervención en dos inmuebles, en los cuales se solicitaron ante el Juez de Control la autorización de cateos, uno en Real de San Ramón, municipio de Guadalupe, y otro en la comunidad de El Porvenir, municipio de Trancoso".

Estos mandatos judiciales se ejecutaron ayer, en uno de ellos "se logró asegurar un vehículo relacionado con los hechos, mismo que estaban alterando en su color original de pintura por parte de los ocupantes del inmueble, de quienes se logró su detención, siendo dos personas Juan Reynaldo "N", originario de Zacatecas y Antonio "N", originario de Durango, personas que serán puestas a disposición de Juez de Control para que resuelva su situación jurídica en las próximas horas".