Netflix se retira de la puja por Warner tras oferta superior de Paramount

Nueva York.– Netflix confirmó que no mejorará su oferta para adquirir a Warner Bros. Discovery, luego de que la junta directiva de la compañía considerara como superior la propuesta presentada por Paramount, controlada por Skydance Media.

Los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, señalaron que decidieron no igualar la nueva oferta, al concluir que el acuerdo dejó de ser financieramente atractivo en las condiciones actuales.

Paramount elevó su propuesta a 31 dólares por acción por la totalidad de Warner, superando los 27.75 dólares por acción que Netflix ofrecía por el negocio de estudio y streaming. Además del aumento en el precio, Paramount aceptó una comisión de terminación regulatoria de 7 mil millones de dólares y modificó condiciones adicionales para fortalecer su planteamiento.

Warner, propietario de HBO Max y de franquicias como "Harry Potter" y DC Studios, había mostrado durante meses preferencia por la propuesta de Netflix. Sin embargo, tras la mejora de Paramount, el consejo calificó la nueva oferta como "superior".

Aun así, Warner indicó que la propuesta de Netflix continúa vigente y que no ha sido retirada formalmente. Netflix dispone de cuatro días hábiles para intentar presentar una contraoferta, aunque hasta el momento no ha emitido comentarios adicionales.

La disputa refleja intereses distintos: mientras Netflix busca principalmente los activos de estudio y streaming, Paramount pretende adquirir la totalidad de las operaciones de Warner, incluidas cadenas como CNN y Discovery.

Con la nueva oferta sobre la mesa, el proceso podría derivar en una nueva ronda de negociaciones entre los gigantes del entretenimiento.