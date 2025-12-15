Nick Reiner, sospechoso en caso de asesinato de Rob Reiner

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- La noche de este 14 de diciembre de 2025 Hollywood y la industria del entretenimiento se vistieron de luto una vez más, luego de darse a conocer la muerte del cineasta norteamericano Rob Reiner de 78 años y su esposa Michele Singer Reiner de 68 años, lo que causó gran conmoción entre personalidades del medio.

El matrimonio fue encontrado sin vida en su mansión del vecindario Brentwood en Los Ángeles, por presentar, presuntamente, heridas de arma blanca en la zona del cuello, por lo que el Departamento de Policía de LA continúan con la investigación del caso como un "aparente homicidio".

Asimismo, se realizó la detención de Nick Reiner, hijo de la pareja como principal sospechoso del doble homicidio, quien ya se está siendo interrogado por autoridades de la División de Robos y Homicidios con una fianza de 4 millones de dólares. De acuerdo con medios estadounidenses, Romy Reiner, su hija menor, encontró los cuerpos y llamó al 911.

Nacido el 14 de septiembre de 1993 en Los Ángeles, California, Nick Reiner de 32 años es el hijo mediano de la pareja y principal sospechoso del asesinato del director de cine, la noche del pasado domingo, según medios estadounidenses. De acuerdo con algunos medios locales, Nick ha hablado abiertamente sobre sus problemas de drogadicción y sus periodos viviendo en situación de calle.

"Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas. Pasé noches y semanas en la calle. No fue divertido. Ahora, llevo mucho tiempo en casa y me he adaptado a Los Ángeles y a mi familia", explicó para una entrevista en People en 2016. "Cuando estuve ahí afuera, podía haber muerto... Todo es suerte. Tiras los dados y esperas que te vaya bien", agregó.

En aquel entonces explicó que su adicción habría iniciado a los 15 años aproximadamente, lo que lo llevó a alejarse de su hogar. Derivado de estos episodios en su vida, Nick participó en el guion de una película semi-autobiográfica titulada "Being Charlie", una producción íntima estrenada en 2025 y dirigida por su padre, en la que aborda sus múltiples visitas a centros de rehabilitación.

El filme se centra en la historia de Charlie Mills, un joven de 18 años que enfrenta un proceso de recuperación por su adicción a las drogas, mientras intenta salvar la tensa relación que mantiene con su familia en un entorno de alta presión social, pues su padre es un famoso candidato a gobernador del estado de California.

Coescrita junto a Matt Elisofon, compañero de Nick en rehabilitación, esta cinta es un reflejo de su lucha personal con los narcóticos y su esfuerzo por reincorporarse a la dinámica familiar. La película protagonizada por el actor Nick Robinson tiene 1 hora y 37 minutos de duración y se puede ver en Apple TV, con suscripción previa a la plataforma.