logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

A la cárcel 4 años por golpiza en Tamasopo

Por Redacción

Diciembre 15, 2025 04:36 p.m.
A
A la cárcel 4 años por golpiza en Tamasopo

CIUDAD VALLES.- Un hombre que está preso por haber lesionado a golpes a un vecino del ejido La Gavia en el municipio de Tamasopo, recibió sentencia condenatoria.

La Delegación Tercera de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Crisanto "N", luego de que se acreditara su responsabilidad en el delito de lesiones calificadas.

Derivado de los trabajos de investigación realizados conforme a derecho, el personal de la institución procuradora de justicia integró y fortaleció la carpeta correspondiente, tras tener conocimiento de un hecho ocurrido en un camino que conduce al ejido La Gavia, en el municipio de Tamasopo, donde una persona fue herida.

Como resultado de las indagatorias, agentes del Ministerio Público lograron que un Juez de control emitiera una orden de aprehensión en contra del señalado, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación (PDI).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante el desarrollo del proceso penal, litigadores de la Delegación Tercera presentaron datos de prueba sólidos y suficientes, lo que permitió a la autoridad judicial dictar una sentencia condenatoria de cuatro años y seis meses de prisión, además de la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure la pena.

Asimismo, el ahora sentenciado deberá cubrir el pago de una sanción pecuniaria y el monto correspondiente a la reparación del daño a favor de la víctima.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

A la cárcel 4 años por golpiza en Tamasopo
A la cárcel 4 años por golpiza en Tamasopo

A la cárcel 4 años por golpiza en Tamasopo

SLP

Redacción

Contra policías municipales, mayoría de las recomendaciones de CEDH
Contra policías municipales, mayoría de las recomendaciones de CEDH

Contra policías municipales, mayoría de las recomendaciones de CEDH

SLP

Samuel Moreno

El organismo ha emitido seis llamamientos a corporaciones en lo que va del 2025

Por abigeato, más de 12 carpetas de investigación al mes
Por abigeato, más de 12 carpetas de investigación al mes

Por abigeato, más de 12 carpetas de investigación al mes

SLP

Rubén Pacheco

Conductor es embestido en cruce ferroviario
Conductor es embestido en cruce ferroviario

Conductor es embestido en cruce ferroviario

SLP

Huasteca Hoy

El joven circulaba con dirección del Ingenio hacia el fraccionamiento Praderas del Río