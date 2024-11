Nicola Porcella, de "novio de México" a "soltero fracasado"

Nicola Porcella ha dado de qué hablar en los últimos días, no sólo por su trabajo en el reality "Soltero cotizado", el cual protagoniza con éxito cuestionado, sino por las declaraciones de la actriz Bárbara Islas, quien insinuó hace unos días que ha tenido citas con el peruano, mientras que éste negó que haya habido un plan romántico con la actriz, quien por cierto tuvo un romance con Gala Montes según declaraciones de la exintegrante de "La casa de los famosos México".

El hashtag "soltero fracasado", en alusión a su reality, se ha vuelto tendencia en X, se trata de una guerra entre los fandoms de Nicola y de Gala Montes lo que estaría poniendo en mal al peruano que ha ido ganando adeptos en México desde que participó en la primera temporada de "La casa de los famosos México" y terminó en segundo lugar.

Desde entonces le han llovido propuestas laborales a Porcella, estuvo en una telenovela de Juan Osorio, conduce un programa de Unicable y se acaba de sumar al matutino "Hoy", donde ha recibido muy buenos comentarios por parte de sus fans, a quien Nico llama cariñosamente su "1%".

Aunque en su momento Nicola Porcella apoyó al Team Mar y a Gala Montes en "La casa de los famosos México", ahora está del lado de su amigo Agustín Fernández, con quien Gala se dio varios besos dentro del reality.

Se dio a conocer que Nicola ya no sigue a Gala Montes en Instagram, esto, después de que la actriz y cantante de 23 años no dejara bien parado al argentino Agustín en una entrevista.

Y ha sido en X donde Nicola ha respondido algunas críticas de los fans de Gala Montes y hasta ha confesado su arrepentimiento por haberle dado apoyo mientras le daba la espalda a su amigo Agustín, integrante del team Tierra.

Nicola ya prepara su mudanza, dejará de vivir con la youtuber Wendy Guevara y con Agustín Fernández, aunque aseguran que entre ellos no hay problemas, sino más bien que Porcella necesitará más espacio e intimidad familiar porque su madre y su hijo adolescente lo visitarán más seguido.