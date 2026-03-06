Niegan acceso a Laura Flores a evento donde estaba Lalo Salazar

La actriz Laura Flores vivió un incómodo momento cuando le informaron que no podría asistir al evento de "Los 100 Más Influyentes de México y Latinoamérica"; su ex, el periodista Lalo Salazar también era invitado.

La cantante Alejandra Ávalos, amiga y colega de Laura, sería galardonada e invitó a Flores para que la acompañara, ambas estaban emocionadas de asistir a un acontecimiento donde estarían personalidades de diversos ámbitos.

Sin embargo, se llevaron una sorpresa cuando retiraron la invitación a Laura Flores, así lo dio a conocer la cantante ante la prensa que la cuestionó sobre si era verdad o no esa versión; Avalos no sólo la confirmó, sino que lamentó el desdén que le hicieron a su amiga, por lo que por solidaridad ella tampoco asistió.

"Fue muy triste porque nunca en mi vida me había pasado eso", expresó la cantante de 57 años, quien iba a recibir ahí una presea y le iban a hacer un homenaje.

Fue a través de una llamada telefónica, como Laura le informó a Alejandra la situación, así lo contó Ávalos:

"El rp de la persona que armó este evento fue él quien le habló a Carlos, el rp de Laura, para decirle que no se presentara Laura porque no la iban a dejar entrar, yo no sabía nada de eso, entonces Laura me habla y me dice 'Ale, me acaban de desinvitar'".

Alejandra Ávalos continuó con el relato:

"Me dice (Laura) 'pues le dijeron a Carlitos que al parecer la hija de Lalo Salazar no había querido que tú fueras al evento y por respeto a Lalo Salazar no te quieren recibir a ti'; entonces yo cuando me lo dijo sí me enojé muchísimo porque eso no se le hace a una mujer, es denostar a una mujer", expresó molesta.

Para Alejandra Ávalos lo ocurrido fue algo inmaduro, pues dice que en su gremio es común que les toque coincidir e incluso trabajar con sus exparejas, por lo que decidió apoyar a Laura como colega y como amiga.



El desconcierto de Laura Flores



Cuando Laura Flores fue cuestionada sobre la situación se mostró contrariada y triste.

"Me sorprendió muchísimo, me dolió, yo dije 'qué tiene que ver una cosa con la otra', hubo una serie de malos entendidos que no sé la verdad ni quién los hizo, pero los organizadores de ese vento en particular a mi me dijeron 'no vengas porque no te vamos a dejar entrar', entonces eso me dolió muchísimo, me pareció muy duro".

Sobre las especulaciones de que quizás le retiraron la invitación por el temor de lo que pudiera pasar cuando se reencontrara con su ex Lalo Salazar, la actriz se mostró incrédula y afirmó que ella sabía que Lalo estaba entre los invitados, e incluso, dijo, lo hubiera saludado.

"¿Qué clase de persona creen que soy, qué clase de persona creen que es él?; somos gente decente, tenemos educación, moral, principios, ¿cuándo me han visto a mi haciendo un zafarrancho?, ¡por Dios, nunca, jamás!, al contario, lo hubiera saludado, yo sabía que iba a ir porque vi la invitación".

Cuando Laura fue cuestionada sobre si creía que la hija de Lalo, Ohana, habría dado la indicación de que no fuera al evento, Flores pidió no hacer crecer ese rumor, admitió que a ella no le consta dicha información y que le parecería extraño porque Ohana trabaja en el medio y sabe cómo se maneja; además, por lo que la llegó a conocer, no la cree capaz de hacer algo así.

" Eso a mí no me consta y no lo creo, prefiero no creer porque la información y la imagen que yo tengo es que ella es una muchacha muy educada, ella quiere mucho a su padre, trabaja en el medio, con Yordi Rosado, entiende este medio, además, ¿por qué haría algo así?, no creo, me parece muy duro que estén hablando de ella porque eso debe de doler mucho, no se vale, dejen ese rumor morir, dejen a Ohana Salazar en paz", enfatizó.

Durante el evento que se llevó a cabo hace una semana, Lalo Salazar fue cuestionado sobre su ex Laura Flores, y aunque respondió con su particular estilo relajado, cuando le preguntaron sobre si ya está conociendo a una nueva pareja, Lalo sonrió y volteó a ver a su hija para preguntarle:

"¿Qué contesto?"....