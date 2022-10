Niegan orden de protección al sobrino de Ricky Martin

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Este martes, un tribunal de Puerto Rico le negó a Dennis Yadiel Sánchez, sobrino de Ricky Martin, la solicitud que interpuso para una orden de protección en contra del cantante, esto luego de que lo acusara formalmente por el delito de presunto abuso sexual.

De acuerdo con información local, tras escuchar el testimonio del cantante y del propio Dennis, la jueza encargada del caso no encontró elementos suficientes para concederle al joven su petición.

Aunque el caso continuará y se celebrarán más audiencias antes de dar un veredicto final, los abogados del artista consideraron esta decisión como su primera victoria legal y se dijeron convencidos de poder demostrar que toda esta situación es sólo un intento de desprestigiar la reputación de Martin: "(Estamos) Honrados de ayudar a Ricky Martin en demostrar que ha sido víctima de un abominable complot que solo una mente perversa y enferma puede crear", expresaron en un comunicado oficial.

Por su parte, el intérprete de 50 años también habló al respecto y agradeció a todos aquellos que, a pesar de todo, siguen creyendo en su inocencia: "Esto es algo que le debo a mis hijos, mi esposo, mi familia y a todas y todos esos fans que se han mantenido firmes creyendo en mi integridad. Me siento en paz sabiendo que hoy dimos un gran paso en esta batalla legal que no ha concluido".

Esta no es la primera vez que tío y sobrino se enfrentan legalmente, el pasado mes de julio Dennis denunció al cantante por violencia doméstica, aunque durante la primera audiencia solicitó que su acusación fuera desestimada.

En septiembre, Martin demandó al joven por una millonaria cantidad por extorsión y éste le respondió con una nueva denuncia, ahora por delitos sexuales, ya que asegura que el cantante abusó de él cuando era tan sólo un niño.

La próxima audiencia está programada para el 10 de noviembre, fecha en la que se evaluará si sigue vigente la orden de protección que le concedió el tribunal a Ricky Martin en contra de su sobrino y posteriormente la demanda por extorsión y difamación.