logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Fotogalería

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

NINEL CONDE SEGUIRÁ RETOCÁNDOSE

Por El Universal

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
NINEL CONDE SEGUIRÁ RETOCÁNDOSE

Ninel Conde admite que mientras tenga dinero y ella quiera someterse a cirugías estéticas, lo hará sin ningún tipo de contemplación, pues lo que menos le interesa son las críticas en redes sociales, por lo que ya planea someterse a un par de intervenciones próximamente.

Cuando El Escorpión Dorado le preguntó cuántas cirugías planea hacerse, la llamada "Bombón asesino" dijo sin titubear:

"Las que sean necesarias, para las que me alcance".

A Ninel le parece exagerado que en México la tengan como el "icono de la cirugía", cuando, asegura, "todas se hacen de todo y hasta más cosas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ninel cumplirá en 2026 50 años, y entre sus planes de cirugías están dos, el cambio de prótesis de busto, y una remodelación costal para adelgazar su cintura.

Conde especificó que el cambio de prótesis de las bubis ya le toca, y aunque no se aumentará el tamaño, sí se las levantará para que se vean "más de chavita", reveló a El Escorpión. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

McDonalds lanza anuncio con IA y desata polémica
McDonalds lanza anuncio con IA y desata polémica

McDonald's lanza anuncio con IA y desata polémica

SLP

El Universal

Usuarios y especialistas cuestionan el uso de inteligencia artificial en la publicidad de McDonald's

Polémica por la hija de Alfonso Cuarón en concierto de Dua Lipa
Polémica por la hija de Alfonso Cuarón en concierto de Dua Lipa

Polémica por la hija de Alfonso Cuarón en concierto de Dua Lipa

SLP

El Universal

Cibernautas expresan críticas hacia Alfonso Cuarón por la actuación de su hija en concierto

Muere Phil Vinall, el sexto Zoé y productor de Placebo
Muere Phil Vinall, el sexto Zoé y productor de Placebo

Muere Phil Vinall, el 'sexto Zoé' y productor de Placebo

SLP

El Universal

El legado de Phil Vinall en el rock mexicano y británico

Belinda protagoniza video promocional de Puebla generando polémica
Belinda protagoniza video promocional de Puebla generando polémica

Belinda protagoniza video promocional de Puebla generando polémica

SLP

El Universal

La cantante Belinda causa revuelo al participar en video promocional de Zacatlán, Pueblo Mágico de Puebla.