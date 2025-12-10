NINEL CONDE SEGUIRÁ RETOCÁNDOSE

Ninel Conde admite que mientras tenga dinero y ella quiera someterse a cirugías estéticas, lo hará sin ningún tipo de contemplación, pues lo que menos le interesa son las críticas en redes sociales, por lo que ya planea someterse a un par de intervenciones próximamente.

Cuando El Escorpión Dorado le preguntó cuántas cirugías planea hacerse, la llamada "Bombón asesino" dijo sin titubear:

"Las que sean necesarias, para las que me alcance".

A Ninel le parece exagerado que en México la tengan como el "icono de la cirugía", cuando, asegura, "todas se hacen de todo y hasta más cosas".

Ninel cumplirá en 2026 50 años, y entre sus planes de cirugías están dos, el cambio de prótesis de busto, y una remodelación costal para adelgazar su cintura.

Conde especificó que el cambio de prótesis de las bubis ya le toca, y aunque no se aumentará el tamaño, sí se las levantará para que se vean "más de chavita", reveló a El Escorpión.