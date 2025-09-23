'No nos moverán': La película mexicana que competirá en los Premios Óscar y Goya 2026

Ciudad de México, 23 sep (EFE).- La película ´No nos moverán´, del mexicano Pierre Saint-Martin, representará a México en la próxima edición de los Premios Óscar en EE.UU. y Goya en España en 2026, informó este martes la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Esta decisión impulsa a la cinta a obtener una nominación en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Óscar y a Mejor Película Iberoamericana en los Goya.

El filme, protagonizado por la actriz Luisa Huertas, fue galardonada en la última edición de los Ariel de México con cuatro premios en las categorías de Mejor Ópera Prima, Mejor Actriz, por la labor escénica de Huertas, Mejor Actor de reparto, con la interpretación de José Alberto Patiño, y Mejor Guión Original, de Saint-Martin e Iker Compean Leroux.

Con esta obra en blanco y negro, el realizador se abre paso en el mundo del largometraje para contar la historia de Socorro (Huertas), una abogada desencantada del sistema de justicia mexicano que lleva 56 años buscando a quien mató a su hermano, Jorge, en la masacre de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968.

El desarrollo del filme, estrenado durante el Festival de Cinélatino de Toulouse, en Francia, tiene un vínculo personal con el cineasta, quien al escribir el guion se inspiró en las vivencias de su madre y su tío, fallecido también en 1968.

En esa fecha, el Ejército mexicano y su grupo paramilitar, el Batallón Olimpia, reprimieron una manifestación pacífica en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, entre 1964 y 1970, y provocando la muerte de más de 300 estudiantes.

´No nos moverán´ ha despertado emoción entre el público nacional, ya que durante la ceremonia de los Ariel el fin de semana pasado, Huertas dedicó el galardón recibido a las más de 130 mil personas desaparecidas en México y a las madres que las buscan.

La próxima gala de los premios Goya se celebrará el 28 de febrero en Barcelona (España), mientras que los Premios Óscar 2026 se llevarán a cabo el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles (EE.UU.).