"No nos moverán" va por México en los Oscar y Goya

"No nos moverán", un filme en blanco y negro sobre la búsqueda de venganza que siembra en una mujer el asesinato de su hermano durante la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 es la candidata de México para buscar una posible nominación al Oscar a la mejor película internacional y competir en los Goya en la categoría de película iberoamericana.

En el filme de Pierre Saint-Martin una mujer llamada Socorro (Luisa Huertas) está obsesionada con encontrar al asesino de su hermano y para lograr su cometido se alía con Siddhartha (José Alberto Patiño), un antiguo delincuente.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el miércoles su selección para representar a México en los Premios de la Academia y los Premios de la Academia de Cine de España.

"No nos moverán" fue una de las grandes ganadoras de la 67 entrega del Premio Ariel el fin de semana pasado. Conquistó el premio de mejor ópera prima para el director, mejor actriz para Huertas, revelación actoral para Patiño y guión original para Saint-Martin e Iker Compean Leroux.

"Este Ariel lo dedico a todos los muertos y desaparecidos en nuestro país en todas las luchas y a las madres buscadoras", señaló Huertas al recibir su premio. "¡El cine vive, la lucha sigue, 2 de octubre no se olvida!".

La 98a entrega del Oscar, otorgado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, se realizará el 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Los Goya, en su 40 edición, se celebrarán el 28 de febrero de 2026 en Barcelona.

México ha sido nominado en nueve ocasiones en la categoría de película internacional en los Oscar, incluyendo los filmes "Biutiful", de Alejandro G. Iñárritu, y "El laberinto del fauno", de Guillermo del Toro. En 2019 el país conquistó la codiciada estatuilla internacional por "Roma" de Alfonso Cuarón.