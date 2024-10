NOBEL, AL SUR

ESTOCOLMO, SUECIA. - La poeta y novelista surcoreana Han Kang fue galardonada el jueves con el Premio Nobel de Literatura por una obra poética e inquietante que, según el comité del Nobel, “enfrenta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

Han es la primera mujer asiática y la primera escritora surcoreana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Fue premiada por libros, entre ellos “La vegetariana” y “Actos humanos”, que exploran el dolor de ser humano y las cicatrices de la turbulenta historia de Corea.

El presidente del comité del Nobel, Anders Olsson, elogió la “empatía de Han por las vidas vulnerables, a menudo femeninas” de sus personajes.

“Tiene una conciencia única de las conexiones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos”, dijo Olsson.

Han es la segunda ciudadana surcoreana en ganar un Premio Nobel. Han gana el Nobel en un momento de creciente influencia global de la cultura surcoreana, que en los últimos años ha incluido el éxito de películas como la ganadora del Oscar “Parasite” (“Parásitos”) del director Bong Joon-ho, el drama de supervivencia de Netflix “Squid Game” (“El juego del calamar”) y la fama mundial de grupos de K-pop como BTS y BLACKPINK.

Han, de 53 años, ganó el Premio Booker Internacional de ficción traducida al inglés en 2016 por “La vegetariana”, una novela inquietante en la que la decisión de una mujer de dejar de comer carne tiene consecuencias devastadoras.

Al aceptar ese premio, Han dijo que escribir novelas “es una forma de cuestionar para mí”.

“Sólo trato de responder mis preguntas a través del proceso de mi escritura y trato de mantenerme en las preguntas, a veces dolorosas, a veces, bueno, a veces exigentes”, dijo.

Han hizo su debut editorial como poeta en 1993; su primera colección de cuentos se publicó en 1995 y su primera novela, ” Ciervo negro”, en 1998.

Su novela más reciente se publicará en inglés bajo el título de “We Do Not Part” (No partimos) el próximo año.

El premio está dotado con 11 millones de coronas suecas (1 millón de dólares) de un legado dejado por el creador del premio, el inventor sueco Alfred Nobel. Los galardonados están invitados a recibir sus premios en ceremonias el 10 de diciembre, el aniversario de la muerte de Nobel.