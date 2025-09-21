Nodal ofrece concierto en Bogotá tras resolver demanda

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Christian Nodal regresó a Colombia con un concierto que ofreció frente a 22 mil personas, se trató del primer show del cantante luego de que un juez de la región resolviera, a su favor, una demanda por incumplimiento de contrato, interpuesta por una empresa colombiana que lo había contratado años antes.

Libre de demanda, Nodal vuelve a Colombia

Hace sólo seis días, el abogado de Nodal, en Colombia, el licenciado Miguel Ángel Morales, dio a conocer que un juez de su país había dictaminado que la demanda que Alive Production, había interpuesto en contra de su cliente resultaba improcedente, debido a falta de pruebas.

La empresa de entretenimiento comenzó un procedimiento judicial en contra del cantate, luego de que este no se presentara en la Feria de las Flores de Medellín, como había pactado con Alive, en la primavera del 2023. Por ese motivo, la productora solicitaba una compensación por presuntas obligaciones no cumplidas que oscilaba entre los 2 y medio millones de dólares.

Seis días después de hacer este anuncio, Nodal volvió a la "Nueva Grananda", como se le conocía a Colombia en épocas coloniales, para reunirse nuevamente con sus fans, luego de más de dos años de la última vez que se presentó en la región, el 28 de julio de 2023.

Su regreso a tierras colombianas fue a lo grande, pues ofreció un show en el Coliseo MedPlus, donde el escenario es 360°.

De acuerdo con los reportes de medios locales, como "El Espectador", el músico comenzó el recital con "No te contaron mal", seguido de otros clásicos como "Adiós, amor", "Botella tras botella", "Aquí abajo" y "Ya no somos ni seremos".

-----Ángela, su invitada especial

Además de rendir homenaje a grandes del regional como Joan Sebastian, Nodal contó con el acompañamiento de su esposa, que subió al escenario para interpretar "Dime cómo quieres", causando un buen recibimiento para la joven, por parte de la audiencia.

Luego de casi tres horas de espectáculo, el sonorense agradeció al público con el que afirmó compartir una gran conexión y, más tarde, en redes, no perdió la oportunidad de reiterar su gratitud con la frase "Bogotá lo hizo de nuevo".

"Ya se los he dicho, son unos de los públicos más ching*nes que existen. Bogotá, desde que me tocó pisar este bendito país, sólo me ha traído bendiciones".