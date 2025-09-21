JOAQUÍN COSÍO SIN PREJUICIOS

Porque considera que los personajes en teatro tienen una profundidad especial, Joaquín Cosío aceptaría hacer uno de características gay, sin problema alguno.

El intérprete del “Cochiloco” en El infierno y “El Mascarita” en Matando Cabos dijo en un encuentro con estudiantes de esta ciudad, celebrado previo a la entrega del premio Ariel, que en los escenarios son espacio para personajes vulnerables, algo que le llama la atención.

Mencionó a “Woyzeck”, una obra de fines del siglo 19, en la que un soldado es considerado moralmente repudiable por su pobreza.

“El teatro es el lugar de los personajes, a mí me gustaría ser un personaje homosexual que tiene complejidad a partir de un estereotipo real y que no sea la caricatura vulgar y básica que se ve”, dijo Cosío.

En entrevista posterior, el histrión lamentó no estar cerca del teatro en los últimos años, luego de que antes de debutar en cine, hace 21 años con “Matando Cabos”, llegó a estar en el medio por 20 años incluso sin cobrar.

“El teatro siempre me ha interesado, pero es una disciplina, un arte, que no puede competir con toda esta industria (del cine y la tv) y como actores debemos de alguna manera actuar para poder darnos el lujo de hacer una obra teatral, tenemos que administrar nuestra carrera. Me han buscado algunos (proyectos), pero no han sido de mi completo gusto”, apuntó.

“No tengo ningún prejuicio, que la gente las vea me parece formidable”, destaca