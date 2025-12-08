Nominados a los Globos de Oro 2023: 'One Battle After Another' lidera con 9 nominaciones

Los nominados a los Globos de Oro han sido anunciados — como siempre, un grupo ecléctico y de alto nivel con los nombres más importantes del cine y la televisión.

A la cabeza estaba "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra") de Paul Thomas Anderson con nueve nominaciones, lo que sumó al impulso de la favorita al Oscar y otorgó a Warner Bros. una victoria en medio del acuerdo de adquisición de Netflix.

En estrecha competencia: "Sentimental Value" ("Valor sentimental") de Joachim Trier, un drama noruego sobre la familia artística de un cineasta, con ocho nominaciones.

Los Globos se entregarán el 11 de enero y se transmitirán por CBS y en streaming por Paramount+. Será la segunda vez para la presentadora Nikki Glaser, quien recibió buenas críticas el año pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A continuación, algunas de las reacciones a las nominaciones de los Globos de este año. Las citas han sido editadas para una mayor claridad y brevedad.

Ryan Coogler, por "Sinners" ("Pecadores")

"La lección más grande para mí, y va a sonar cursi, pero la lección más grande es cuánto amo mi trabajo. Profesionalmente estoy casado con el cine, y esta película se sintió como si estuviera renovando mis votos, si eso tiene sentido.

"Esto es lo mejor que he visto de (la estrella Michael B. Jordan). Es una locura decirlo, porque tiene algunos papeles bastante importantes en la cultura pop. Pero tuve la sensación de que este era el mejor que lo había visto en ambos papeles. Creo que este era un papel que solo podía interpretar ahora con este nivel de experiencia a esta edad. Y estoy increíblemente orgulloso de él." — en una entrevista con Associated Press. Coogler fue nominado como director y productor.

Chase Infiniti, por "One Battle After Another" ("Una Batalla Tras Otra")

Me desperté a las 5:30. Fui a revisar mi teléfono y estaba muerto. Así que estaba tratando de encontrar cómo conseguir un cargador y cargar mi teléfono antes de poder siquiera ponerme en contacto con mi familia o con mi equipo. ... Me siento tan afortunada de tener la oportunidad de contar una historia increíble como esta. Me siento tan afortunada de estar donde estoy a los 25 años, y estoy en medio de vivir mi sueño. Todavía estoy procesando el hecho de que incluso puedo estar aquí." — en una entrevista con AP. Infiniti está nominada a mejor actriz en una película, musical o comedia.

Rose Byrne, por "If I Had Legs I'd Kick You" ("Si pudiera, te daría una patada")

"La película es un acto de equilibrio. El personaje es una película, y la película es un personaje. Así que nunca había hecho eso antes en un largometraje y fue extraordinario tener esa oportunidad de intentarlo. Me ha cambiado creativamente, y me ha hecho crecer de una manera que nunca había tenido la oportunidad antes." — en una entrevista con AP. Byrne está nominada a mejor actriz en una película, musical o comedia.

Stephen Schwartz, por "Wicked: For Good" ("Wicked: Por siempre")

"Sobre hacer de "Wicked" dos largometrajes: Esto es algo de lo que todos los involucrados en el espectáculo siempre hemos hablado. Fue una progresión natural comenzar a reconcebir cómo contaríamos la historia en términos cinematográficos. Tuvimos mucha suerte con las personas que nos ayudaron a contar esa historia ... particularmente (el director) Jon M. Chu, cuya visión y guía han sido extraordinarias. Y siento que estas dos películas juntas son un logro realmente notable por parte de Jon que creo que será reconocido a lo largo de los años y resistirá la prueba del tiempo." — en una entrevista con AP. Schwartz está nominado en la categoría de mejor canción por "No Place Like Home" y "The Girl in the Bubble".

Amy Madigan, por "Weapons" ("La hora de la desaparición")

"Sabes, en esta etapa de mi vida y tener un gran papel como este ... se siente realmente bien porque cuando haces un buen trabajo, esperas que sea reconocido y eso no siempre es el caso." — en una entrevista con AP. Madigan está nominada a mejor actriz de reparto.

Jared Bush y Byron Howard, por "Zootopia 2"

BUSH: "Este es un momento increíble para todos en Disney Animation. Setecientas personas se unieron para hacer esta película literalmente de todo el mundo. Creo que tenemos 25 países representados en las personas que trabajaron en esta película. Y pusieron sus corazones y almas en ella y crearon algo de lo que estoy inmensamente orgulloso. Y realmente lo hicimos juntos."

HOWARD: "Hay mucha electricidad en el aire desde que salió la película y solo la emoción ... He hecho películas en el pasado que la gente no ha ido a ver en masa, y es mucho mejor que la gente vaya a verla en masa, y te llame para decírtelo. Así que solo quiero decir gracias, por salir y verla." — en entrevistas con AP. Bush y Howard están nominados a mejor película animada y también en la categoría de logro cinematográfico y de taquilla.

Joachim Trier, por "Sentimental Value" ("Valor sentimental")

Estoy a punto de encontrarme con Stellan (Skarsgård) porque vamos a tener una proyección aquí en París y espero que tal vez esta sea una noche para champán. Estoy bastante seguro de que cuando estamos en el país del champán, ciertamente deberíamos tenerlo. ...

"Es realmente una alegría y nos sentimos muy orgullosos y agradecidos. No es lo que esperas para una película noruega, pero dice algo sobre lo generoso que se ha vuelto el mundo del cine internacional que podemos hacer películas en diferentes países, diferentes idiomas y aún sentir que estamos presentados en el mismo contexto. Así que, estamos muy agradecidos por eso." — en una entrevista con AP. Trier está nominado a mejor director de una película.