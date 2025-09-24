Nueva demanda contra Diddy Combs por agresión sexual

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Mientras espera la sentencia en su contra por los cargos de transporte de personas con fines de prostitución, Sean "Diddy" Combs se enfrenta nuevos problemas legales.

De acuerdo con información publicada por Billboard, el estilista del rapero, Deonte Nash, lo demandó ante la corte civil de Los Ángeles por los presuntos delitos de agresión sexual, violencia y amenazas.

El caso fue presentado este miércoles ante los tribunales y se suma a una docena de acusaciones similares que, desde 2023, surgieron contra Combs.

En los documentos legales, afirmó el sitio, Nash narró que durante los diez años que laboró para el rapero (de 2008 a 2018) fue sometido varios presuntos episodios de agresión sexual y física, acoso verbal, degradación, humillación, amenazas, acecho y manipulación psicológica.

Entre los incidentes, Nash relató que en una ocasión en el intérprete de "I'll be missing you" le mostró sus genitales, en 2016 lo obligó a tocarlo, y en 2018, uno de los últimos ataques, se restregó contra él de manera sexual.

Además de la pesadilla que ya vivía, aseguró que el empresario imponía exigencias irrazonables, lo que finalmente lo llevó a renunciar. Sin embargo, el acoso no terminó ahí, ya que Diddy utilizó su poder para presionarlo.

La abogada de Diddy, Erica Wolff, no sólo rechazó todos los señalamientos, sino que los calificó de oportunistas.

El artista estadounidense fue arrestado en septiembre de 2024 y acusado de extorsión y tráfico sexual. En mayo de este año fue enjuiciado y meses más tarde declarado culpable por dos cargos menores por transportar personas con fines de prostitución. La sentencia está programada para el 3 de octubre, y sus abogados solicitaron una pena de 14 meses.