Nuevo avance de "Resident Evil: Requiem" provoca nostalgia

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- La empresa de videojuegos, Capcom, presentó el nuevo adelanto de "Resident Evil: Requiem" durante la ceremonia de The Game Awards 2025, tomando por sorpresa a millones de fans.

Tras meses de especulaciones y rumores, este nuevo tráiler confirmó que Leon S. Kennedy, regresará como personaje en esta entrega de la famosa saga.

Sin importar si eres fan nuevo o antaño de la franquicia, debes marcar en tu calendario el 27 de febrero de 2026, pues es la fecha de lanzamiento del título, que llegará en formato para PS5, Nintendo Switch 2, PC y Xbox Series X|S|formato para PS5, Nintendo Switch 2, PC y Xbox Series X|S.

Usuarios se ven envueltos en nostalgia con el nuevo avance de "Resident Evil: Requiem"

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La revelación del nuevo avance de "Resident Evil: Requiem" y la confirmación sobre el regreso de Leon S. Kennedy, han provocado una ola de nostalgia en redes sociales.

Este furor entre los fanáticos se da debido a que el personaje regresa a la franquicia luego de 14 años, pues su última aparición en los videojuegos fue en Resident Evil 6 (2012).

Aunque todavía no se tienen detalles de la trama en específico, ni del rol que el personaje tomará dentro de esta nueva entrega -si será protagonista, tendrá apariciones esporádicas, será jugable, entre otros-, los fans han celebrado su regreso, pues se trata de una de las figuras más queridas de toda la saga.

De acuerdo con los creadores la historia de "Resident Evil: Requiem" entrelazará los destinos de Leon y Grace, por lo que se sospecha que habrá bastante del querido personaje en la nueva edicón.

Asimismo, los fans del videojuego han destacado que las secuencias del tráiler en las que se aprecia a Leon hacen referencia y recuerdan mucho a Resident Evil 4.