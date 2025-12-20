"O Agente Secreto" aspirante al Oscar

La película brasileña "O Agente Secreto" ("El agente secreto") preseleccionada para los Oscar, trata sobre personas comunes. Sigue a un científico modesto y padre viudo que se convierte en objetivo de la dictadura militar de Brasil en los años 1970, no porque sea un activista o revolucionario, sino porque se enfrenta a un empresario con vínculos con el régimen.

"Está en peligro simplemente por ser quien es, por mantener los valores que tiene", afirmó su astro Wagner Moura en una entrevista reciente con The Associated Press. "Así es como funciona el autoritarismo en todas partes".

Dirigida por Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" ha sido aclamada por los críticos como una de las mejores películas del año y llega en medio de un renovado interés internacional por el cine brasileño. Tendrá su estreno comercial en Estados Unidos el viernes y cuenta con importantes victorias en el Festival de Cine de Cannes tanto para Mendonça Filho (mejor director) como para Moura (mejor actor). AP