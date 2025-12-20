"O Agente Secreto" aspirante al Oscar

logo pulso
Por Redacción

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
La película brasileña "O Agente Secreto" ("El agente secreto") preseleccionada para los Oscar, trata sobre personas comunes. Sigue a un científico modesto y padre viudo que se convierte en objetivo de la dictadura militar de Brasil en los años 1970, no porque sea un activista o revolucionario, sino porque se enfrenta a un empresario con vínculos con el régimen.

"Está en peligro simplemente por ser quien es, por mantener los valores que tiene", afirmó su astro Wagner Moura en una entrevista reciente con The Associated Press. "Así es como funciona el autoritarismo en todas partes".

Dirigida por Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" ha sido aclamada por los críticos como una de las mejores películas del año y llega en medio de un renovado interés internacional por el cine brasileño. Tendrá su estreno comercial en Estados Unidos el viernes y cuenta con importantes victorias en el Festival de Cine de Cannes tanto para Mendonça Filho (mejor director) como para Moura (mejor actor). AP

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, diagnosticado con esquizofrenia

El hijo de Rob Reiner, Nick, es diagnosticado con esquizofrenia, revelando nuevos detalles sobre el caso de asesinato de sus padres.

Florinda Meza y Paquita: Protagonistas de las Tendencias 2025 en México

Google revela las tendencias del 2025 con Florinda Meza, Paquita la del Barrio y otros sucesos relevantes. ¡Entérate de todo!

Alberto Guerra y Zuria Vega disfrutan de un viaje romántico NY

Alberto Guerra y Zuria Vega celebran juntos en un viaje especial

CNDH denuncia ser blanco de grupos de presión mediática

La gestión de Rosario Piedra Ibarra en la CNDH genera polémica. Análisis de Mexicanos Contra Corrupción e Impunidad.