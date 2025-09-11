Oasis presentan Live 25 Tour en el Estadio GNP Seguros

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Antes de subir al escenario del Estadio GNP con su Live 25 Tour, Oasis exploró el Estado de México y disfrutó de algunos de los lugares más emblemáticos del país, momentos que compartieron en sus redes sociales.

La agrupación llegó al aeropuerto de la Ciudad de México el martes, donde los esperaba una gran cantidad de fanáticos. Aunque solo Noel y Liam Gallagher arribaron, algunos seguidores se decepcionaron por la ausencia del resto de la banda; sin embargo, los músicos británicos ya están juntos, como lo mostró Paul Arthurs, mejor conocido como "Bonehead", quien es guitarrista y miembro fundador del grupo.

A través de su cuenta de Instagram, Arthurs compartió un video recorriendo el Estado bajo una intensa lluvia, entre las típicas combis del lugar. También visitó Teotihuacán y subió a la Pirámide de la Luna.

Capturó casas en los cerros y a un perro frente a un hogar con la bandera de México, detalles que sus seguidores celebraron con comentarios como: "Bonehead mostrando que la CDMX no es nada más la Condesa, la Roma y Bellas Artes", "Hermano... ya eres mexicano", "A ellos no les importa ver lo bonito de México, eso ya lo ven en todas partes del mundo; estos son los detalles que de verdad aprecia un extranjero, algo que jamás ven en Inglaterra", "Mi gente latino" y "Traes mi barrio, mi Bone".

Arthurs acompañó sus publicaciones sobre Teotihuacán con la frase: "El mejor día en México", y en otra imagen no faltó un conejito Turín. Además, junto con el equipo, disfrutaron de una cena en un restaurante de la Condesa.

¿Cuándo se presenta Oasis en México?

Liam y Noel Gallagher llevarán su espectáculo al Estadio GNP Seguros de la CDMX los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre, con un repertorio que incluirá sus mayores éxitos a partir de las 21:00 horas.

La banda encargada de abrir el espectáculo será Cage The Elephant, grupo de rock indie y alternativo de Estados Unidos, conocido por canciones como "Come a Little Closer" y "Ain´t No Rest for the Wicked".

Oasis ya ha visitado países como Reino Unido y Estados Unidos durante su gira 2025.

La agrupación, que inició en 1991 con el bajista Paul "Guigsy" McGuigan, el guitarrista Paul "Bonehead" Arthurs y el baterista Tony McCarroll, se consolidó con la incorporación de los hermanos Gallagher. Tras una separación con la salida de Noel, la banda regresa 16 años después para emocionar nuevamente a sus fans.