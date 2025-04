Todo lo que debes saber sobre los conciertos de Olivia Rodrigo en México

Olivia Rodrigo se presentará por primera vez en México, con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial Guts World Tour: spilled.

En los últimos años, Rodrigo se ha consolidado como una de las artistas juveniles más importantes, no sólo por los tres premios Grammy ha ganado; sino por los miles de seguidores que tiene alrededor del mundo y que han llenado estadios solo para verla.

Olivia se presentará este miércoles y jueves en la CDMX, para regalar a su público una noche memorable.

Aunque el concierto está programado para iniciar en punto de las 20:00 horas, las puertas del estadio se abrirán a partir de las 17:00 horas por lo que se recomienda llegar temprano, en especial para aquellos con boletos en general.

Otro punto importante es que la intérprete de "Vampire" contará con un acto abridor, nada más que St. Vincent, por lo que Rodrigo saldrá al escenario después de esta presentación.

Si decides asistir en transporte público, la mejor opción es la Línea 9 del Metro (color café), bajando en Ciudad Deportiva.

También puedes usar la Línea 2 del Metrobús y bajar en UPIICSA, a unos 15 minutos caminando del recinto. Para quienes lleguen en auto, habrá estacionamiento limitado en las Puertas 7, 8, 9 y 15.

Como en cada concierto de Olivia Rodrigo, los fans han organizado dinámicas especiales para hacer de cada noche una experiencia inolvidable.

Para el primer show, de este 2 de abril, durante "Teenage Dream", iluminarán el estadio de color morado, mientras que en "Enough For You", se pidió a los asistentes levantar carteles con estrellas que lleven la frase "You're enough for us".

El 3 de abril, en "Drivers License", convocaron a teñir el recinto de color rojo (cuando la canción lo indique), y en "So American", se mostrarán carteles en forma de mariposa con la frase "Mexico is in la la la love with u".

Algo que ha generado polémica entre los fans de la cantante son los constantes cambios que el espectáculo, y es que recordemos que Guts World Tour: spilled, es la segunda parte de la gira que Rodrigo inició en 20224.

Una de las modificaciones más comentadas es la del repertorio, pues fue reducido considerablemente y canciones como "Making The Bed", "Logical" y "The Grudge", quedaron fuera.

Te dejamos el posible setlist tomando en cuenta lo que cantó el pasado 26 de marzo en Brasil:

"Obsessed"

"Ballad Of A Homeschooled Girl"

"Vampire"

"Drivers License"

"Traitor"

"Bad Idea Right?"

"Love Is Embarrassing"

"Pretty Isn´t Pretty"

"Happier"

"Lacy"

"Enough For You"

"So American"

"Jealousy, Jealousy"

"Favorite Crime"

"Teenage Dream"

"Deja Vu"

"Brutal"

"All-American Bitch"

"Good 4 U"

"Get Him Back!".